BOUIRA Elle tue son mari alors qu'il priait

Par Hasna YACOUB -

A quatre-vingt ans, un vieux de Frekssa, dans la wilaya de Bouira, n'aurait jamais pensé que sa fin allait être aussi terrible. Il n'a jamais imaginé que celle qu'il a choisie pour partager ses vieux jours allait lui porter le coup fatal. Ce dernier était nerveux certes, et avait, le soir du drame, exagéré en accusant sa femme, une quinquagénaire, d'avoir pris une somme d'argent de sa caisse allant même jusqu'à lui donner un coup avec sa canne en bois. Mais était-ce suffisant pour pousser l'épouse à le tuer. Cette dernière a attendu le moment de la prière d'El Ichaa (le soir) et au moment où son mari priait, elle prit une barre de fer et lui asséna plusieurs coups à la tête. N'ayant pas assouvi toute sa vengeance, l'épouse va prendre un fil de fer pour étrangler le vieux jusqu'à ce que mort s'ensuive. Elle tirera ensuite le cadavre jusqu'à l'étable des animaux pour faire croire à une agression extérieure. Les preuves récoltées par la police scientifique et les éléments de la gendarmerie ont fini par confondre la meurtrière qui a été condamnée à 15 ans de prison ferme malgré ses tentatives de plaider la légitime défense face au comportement violent de son époux.