ALORS QUE LA PROTECTION CIVILE SE MOBILISE ET DEMEURE EN ALERTE L'ANP au secours des citoyens

Par Ikram GHIOUA -

L'armée reste mobilisée pour intervenir à n'importe quel moment et dans n'importe quelle région. Notons que les mauvaises conditions climatiques ont occasionné des dégâts importants.

D'importantes chutes de neige se sont abattues sur toutes les villes de l'Est du pays. Plusieurs routes et axes ont été coupés à la circulation. Les journées du jeudi dernier et vendredi ont été caractérisées par un froid glacial obligeant les citoyens à rester chez eux. D'ailleurs, une note de la direction de la Protection civile avait appelé les citoyens de ne sortir qu'en cas d'extrême urgence. Cette même source a, dans un communiqué, informé sur les routes et axes fermés durant ce week-end, particulièrement hivernal. Ainsi, au niveau de l'autoroute Est-Ouest, plus exactement du côté d'El Meridj, la situation est complètement paralysée, les Routes nationales 20, 3 et 5 sont partiellement bloquées, idem pour les routes 10 et 79. Certains quartiers sont isolés comme Ziadia, Djebel El Ouahche, l'axe menant vers le CHU et le pont géant où une femme a dû mettre son enfant au monde, fort heureusement en présence des éléments de la Protection civile qui l'ont, par la suite, acheminé, non sans difficulté, vers l'hôpital. Pas moins de 15 engins, 10 ambulances et plus d'une centaine d'éléments de la Protection civile ont été mobilisés en la circonstance. Mais c'est surtout l'Armée nationale populaire qui a dû intervenir avec des moyens colossaux comme à chaque fois pour secourir les citoyens bloqués et procéder au désenclavement des routes bloquées. L'intervention des éléments de l'ANP pour désenclaver les régions ayant enregistré de fortes chutes de neige, sur instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a eu lieu au niveau de Kef-Lekhal, à Constantine, ainsi qu'à Aïn Arnat, El-B'hira, Aïn Abassa et El-Mouan, dans la wilaya de Sétif. Les éléments de l'Armée nationale populaire ont prêté aide et assistance aux citoyens et ont procédé au déneigement des routes et des pistes bloquées. C'est par ce geste humain que le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire réaffirme la mobilisation permanente de ses unités, pour l'intervention, le désenclavement, le soutien et la solidarité avec les citoyens dans toutes les régions touchées et cela en mobilisant tous les moyens humains et matériels nécessaires.