UN COLLOQUE LUI EST CONSACRÉ À TIZI OUZOU La pensée arkounienne revisitée

Par Kamel BOUDJADI -

Bencheikh évoquera d'ailleurs, trois piliers de la pensée arkounienne qui est formée par trois verbes; transgresser, déplacer et dépasser.

Un colloque sur l'oeuvre de Mohamed Arkoun se déroule depuis hier samedi à l'hémicycle Rabah Aïssat de l'APW de Tizi Ouzou sous le thème «Mohamed Arkoun, une pensée universelle en quête d'un islam des Lumières». La rencontre est d'une actualité extrême et d'une grande importance. D'éminents spécialistes des questions de l'islam et de l'oeuvre de ce grand intellectuel né à Taourirt Mimoun dont le président de la Fondation de l'islam de France Ghaleb Bencheikh et Sylvie Arkoun la fille de Mohamed Arkoun.

La rencontre ouverte, hier, se poursuit aujourd'hui dimanche avec un autre cycle de conférences et de communications tout aussi intéressantes que celles de la première journée. A l'ouverture, le recteur de l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou a souligné l'importance de l'évènement qui intervient à un moment où les questions religieuses agitent notre pays et le monde entier en général. Ahmed Tessa a ainsi réaffirmé l'engagement de l'université de Tizi Ouzou à accompagner toutes les initiatives qui vont dans le sens de ce colloque. De Mohamed Arkoun, Tessa dira qu'il a été longtemps marginalisé et volontairement isolé parce que l'homme s'est attaqué à un chantier gigantesque et embrigadé par les tenants du pouvoir religieux. C'est dans le même sens qu'abondera le wali Abdelhakim Chater qui a réaffirmé la volonté de l'Etat algérien d'accompagner ces travaux et évoqué brièvement la vie de Mohamed Arkoun. Pour sa part, le président de l'APW, Youcef Aouchiche rappellera quant à lui qu'Arkoun a toujours plaidé pour un dialogue permanent et dépassionné entre les religions et les cultures. Il annoncera par ailleurs, qu'un diplôme d'honneur sera remis à titre posthume à ce grand homme.

Après cette séquence d'ouverture, place aux communications. La parole sera directement donnée à Ghaleb Bencheikh, docteur es sciences et président de la Fondation de l'islam de France. L'orateur saluera longuement cette initiative de l'APW tout en reconnaissant que c'est la première fois qu'il foule le sol de Tizi Ouzou et qu'il est très touché par les marques de sympathie que lui a exprimées, la population. Au sujet de ce colloque, Bencheikh s'est également dit optimiste que les choses allaient bouger. L'existence d'une volonté de l'Etat et de l'université pour l'organisation d'un colloque sur Arkoun est un signe d'espoir et qu'il dira cela partout où il passera. Bencheikh dira que Mohamed Arkoun a toujours été d'un humanisme qui assume les héritages de tous les peuples. Il évoquera d'ailleurs, trois piliers de la pensée arkounienne qui est formée par trois verbes: transgresser, déplacer et dépasser. L'orateur qui est revenu brièvement sur la pensée arkounienne précisera que Mohamed Arkoun, l'homme, évoquait trois aspects de l'ignorance qui règne de nos temps dans le monde musulman. C'est d'abord, la sainte ignorance, puis l'ignorance institutionnalisée et enfin l'ignorance complexe. Pour sa part, Sylvie Arkoun, la fille est revenue sur son ouvrage écrit sur son père. L'oratrice, de formation en communication, ne connaissait rien de la pensée de son père. Un ouvrage écrit avec l'aide de tous ceux qui ont connu Mohamed Arkoun. Elle raconte, le côté «famille» de ce grand homme qui, dit-elle, aimait la discrétion. Très attaché à son village natal, Taourirt Mimoun, raconte-t-elle, Mohamed se rappelait de toutes les personnes hommes et femmes qui ont fait son enfance et sa jeunesse. Nous y reviendrons.