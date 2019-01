ORAN Plusieurs casses élucidés en fin de semaine

Par Wahib AïT OUAKLI -

Deux femmes ont commis un vol de 900 millions de centimes dans une soirée rose qu'elles ont passée avec un ressortissant turc.

C'est l'hiver et le bruit des pluies tombant en rafales, brouillant toutes les pistes dont les bruits des casses et des vols par effraction.

C'est du moins le mode opératoire adopté, ces dernières années, par des voleurs spécialisés, faisant de cette rapine une profession dès que le ciel se met à lâcher ses trombes d'eau. Plusieurs affaires ont, dans ce sens, été traitées en fin de semaine dernière. La dernière en date a eu lieu à El Maqarri, ex-Saint Eugène.

Les policiers de la 4e sûreté urbaine viennent de mettre fin aux agissements d'une bande de malfrats, composée d'individus recherchés dans une affaire liée au larcin de bijoux de grande valeur, d'une somme en monnaie locale estimée à 800 millions de centimes et d'une autre en devise de 4 000 euros. Les deux accusés, âgés de 21 et 25 ans, ont perpétré leur coup récemment, en opérant un casse dans une maison située au quartier d'El Maqarri, ex-Saint Eugène.

Passés aux aveux, les deux complices n'ont pas tardé à dénoncer leur compère, un trentenaire qui a été, lui aussi, arrêté, en un temps record, à bord d'une voiture de marque Renault Campus, avec en sa possession une somme de 600 000 dinars. Dans la même affaire, les recherches sont lancées contre une quatrième personne, en cavale. Et ce n'est pas tout. Les voleurs n'ont rien trouvé de mieux à faire, pour décrocher l'important pactole dont ils ont pris possession que de s'acheter des voitures à bord desquelles ils circulaient en toute quiétude dans les rues d'Oran, avant leur interpellation.

Les policiers de la 9e sûreté urbaine ont, eux aussi, réussi à tirer au clair une affaire dans laquelle sont citées deux femmes ayant commis, elles aussi, un vol de 900 millions de centimes dans une soirée rose et arrosée qu'elles ont passée avec un ressortissant turc, commerçant de son état, dans la wilaya d'Oran. Au passage, la victime n'a pas omis de souligner, dans sa plainte, qu'il a été endormi par les deux femmes à l'aide d'un somnifère. Les recherches ont été déclenchées aussitôt, la déposition faite par celui-ci, signalant la disparition de ses deux téléphones portables, son micro-ordinateur, le cachet estampillé au nom de son commerce et la somme de 900 millions de centimes.