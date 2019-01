MIGRANTS ATTEINTS DU SIDA L'état les prend en charge

Par Abdelkrim AMARNI -

Cette opération se fait aux normes internationales, assure-t-on.

Les participants à une conférence internationale d'infectiologie, tenue samedi à Oran, ont affirmé que la prise en charge en Algérie des migrants africains atteints du sida se fait gratuitement et suivant les normes en vigueur dans le monde. Les migrants africains souffrant du sida sont pris en charge gratuitement, a assuré le docteur Iliès Akhamouk, chef du service infectieux à Tamanrasset en marge de cette conférence ayant pour thème les maladies infectieuses au XXIe siècle. Il a ainsi souligné que le tiers des malades pris en charge au niveau des Centres de dépistage référentiels (CDR) de Tamanrasset et de In Salah sont des Africains de 13 nationalités différentes. Il a précisé que 195 ressortissants africains vivent avec le VIH sur les 736 cas accueillis entre 2003 et 2018 à Tamanrasset. «Nous oeuvrons, avec le mouvement associatif, à intensifier la sensibilisation des ressortissants africains sur le sida et à mettre en place un guide linguistique médical pour faciliter la communication entre le médecin et le malade» a souligné le docteur Akhamouk. Lors de cette rencontre, organisée par la Société algérienne d'infectiologie, le docteur Akhamouk a animé une communication dans laquelle il a abordé la prise en charge des migrants vivants avec le VIH au CDR de Tamanrasset. Une communication sur la prévention et la prise en charge des femmes émigrées et leurs enfants à Oran, a par ailleurs été animée par le docteur Abdelaziz Tadjeddine d'Oran.