POMPIER DISPARU À BOUIRA Les recherches continuent

Par Abdenour MERZOUK -

Au quatrième jour, l'ardeur et la volonté de retrouver le corps du pompier Achour Mohamed sont comme au premier jour de sa disparition, emporté par une crue...

L'opération de recherche du pompier Achour Mohamed englouti par les eaux en crue, jeudi dernier, continue. En plus de 460 éléments des unités de Bouira, Tizi Ouzou, Boumerdès, Bordj Bou Arréridj et Béjaïa, la direction a réquisitionné 80 plongeurs et les éléments du «Grimp 10» de Bouira, unité spécialisée dans les descentes dans les gouffres et crevasses. Après avoir inspecté le connecteur principal de la ville de Bouira sur 2,7 km, les intervenants ont procédé à une ouverture sur le tube au niveau de la station de refoulement vers la station d'épuration pour permettre aux pompiers d'entrer et de chercher dans la partie basse de cet ouvrage où se déversent les eaux usées et les eaux pluviales de toute la ville. Vers 18 heures samedi et lors d'un briefing, la direction opérationnelle a décidé un second passage sur la totalité du tunnel. Hier matin, la Protection civile a lancé un appel aux secouristes bénévoles pour les assister dans une opération de drainage de l'oued Hous sur 13 kilomètres. Cet accident aura permis un élan de solidarité inégalé. En plus de la présence permanente des responsables, des milliers de citoyens sont venus apporter leur soutien moral, mais aussi matériel en ce triste événement. Même si quelques mauvaises langues ont vite fait de faire un lien avec l'accident du défunt Layachi de M'sila, très vite, tout le monde aura compris que les faits n'ont aucun point de ressemblance. Le pompier Achour a payé de sa vie son dévouement à la fonction et honoré les pompiers algériens.

Les responsables se sont refusé toute tentation d'accaparer l'événement et pour preuve, la présence permanente du DG, mais aussi le refus du wali de s'afficher préférant donner les moyens humains et matériels aux sauveteurs. «Il faut rendre un hommage particulier aux pompiers, aux citoyens et aux entrepreneurs qui ont offert leurs moyens matériels sans rien exiger», nous confiera le wali Mustapha Limani. A ce moment précis, plus de 500 pompiers sont envoyés sur les berges de l'oued qui se déverse dans le barrage de Tilesdit, commune de Bechloul. Pour le colonel Moulai, directeur de la Protection civile de Bouira, «les opérations de recherches dureront le temps qu'il faudra et ne cesseront que quand le corps du défunt martyr du devoir sera repêché». Malgré la fatigue de quatre jours de travail sans relâche, les pompiers continuent leurs recherches avec une ardeur et une volonté inébranlables. Les citoyens continuent aussi à assister ces équipes en leur proposant des repas chauds. Malgré la tristesse de l'événement, Bouira vient de confirmer sa vocation de ville hospitalière, de ville unie dans la douleur. Sa population, ses cadres, ses entreprises donnent une leçon de solidarité et d'entraide dans les moments difficiles.