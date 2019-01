BÉJAÏA L'eau manque terriblement

Par Arezki SLIMANI -

En dépit de la pluviométrie importante enregistrée ces derniers jours et un barrage rempli à près de 70%, les robinets sont restés à sec à Béjaïa et Oued Ghir depuis au moins quatre jours.

Les habitants des communes de Béjaïa et Oued Ghir souffrent d'une pénurie d'eau qui semble se prolonger dans le temps. Depuis quatre jours, la distribution de l'eau potable est rationnée. Cette perturbation dans la distribution d'eau à partir du barrage Tichy-Haff trouve sa raison d'être dans une importante fuite d'eau survenue sur la conduite de transfert Tichi-Haf de diamètre 1000mm à Oued Ghir lors des grandes crues de l'oued Soummam. «L'ADE unité de Béjaïa informe ses abonnés des communes de oued Ghir et Béjaïa que l'alimentation en eau potable sera perturbée suite à une fuite importante sur la conduite de transfert Tichi-Haf de diamètre 1000mm», a indiqué un communiqué de l'Algérienne des eaux de Béjaïa, précisant que «la reprise de la distribution interviendra dès l'achèvement des travaux de réparation de la canalisation». Et cela dure depuis quatre jours. Ce n'est pas la première fois que ce genre de panne arrive. Régulièrement, cette conduite qui alimente la ville de Béjaïa est touchée à la moindre crue de l'oued Soummam.

En attendant le rétablissement d'une alimentation normale, le taux de remplissage du barrage d'eau de Tichi-Haf, dans la commune de Bouhamza a atteint 67%, à la faveur des dernières fortes intempéries et chutes de neige, qui se sont abattues sur la région, indique-

t-on. Ce barrage, qui alimente en eau potable plus de 20 communes de la wilaya de Béjaïa, a en réserve une quantité de 55 millions de m3. Avec cette quantité, l'approvisionnement des ménages en eau potable peut être assuré plus d'une année, affirme-t-on. D'une capacité totale de remplissage de

81 millions de m3, le barrage de Tichi Haf est destiné à l'alimentation en eau potable et industrielle des agglomérations situées sur le couloir Akbou-Béjaïa et pour l'écrêtement des crues de l'oued.