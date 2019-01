SIDI AICH Les agriculteurs heureux

Par Arezki SLIMANI -

Le Fonds commun des collectivités locales (Fccl) arrive à point nommé pour donner un coup de pouce au développement de l'agriculture rurale à travers l'ouverture des pistes agricoles.

La subdivision de l'agriculture de Sidi Aïch a connu ces dernières années des activités sans précédent. Plusieurs manifestations ont été organisées pour réhabiliter l'agriculture de montagne. L'objectif principal, selon le subdivisionnaire Boualem Bellil, est de créer des espaces de connaissance et d'échange d'expérience entre les agriculteurs qui leur permettraient ainsi de contourner les obstacles qui peuvent ressurgir dans l'exercice de leurs activités. Il y a lieu de noter que l'agriculture dans cette région est basée essentiellement sur des petites exploitations à usage familial, leur extension contribuerait efficacement à un déclic d'une dynamique de développement agricole. Le Fonds national du développement rural Fndr est l'une des solutions préconisées, car il permettra l'extension des superficies agricoles, la création d'emploi, et surtout la protection de l'environnement.

A juste titre, la même source indique que la daïra a bénéficié d'une aide importante dont l'ouverture de pistes agricoles dans le programme Fccl, la commune de Tifra est dotée de 8 km et Tinebdar de 3 km. Notre interlocuteur a indiqué que 36 agriculteurs ont bénéficié de 345 ruches et 165 autres pour l'oléiculture et l'acquisition des plants se poursuit toujours. «Le recours à l'agriculture en ces temps de vaches maigres est une nécessité, si nous voulons les conséquences de la crise et de ne plus compter sur la manne pétrolière», précise un paysan de la région. N'est-il pas temps de réfléchir aux actions qui peuvent constituer des bases de données pour le développement agricole?

Le renforcement et le soutien des structures professionnelles ainsi que l'encouragement des travaux de recherche sont plus que nécessaires, pense-t-on globalement.