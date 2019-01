ORAN Il tue sa soeur, victime d'un viol

Par Hasna YACOUB -

Kamel regrette-t-il, deux ans après les faits, son geste? Se rend-il compte aujourd'hui que quelques minutes de colère ont détruit toute sa vie? Le jeune de 24 ans devra croupir une dizaine d'années en prison. Mais ce n'est pas une injustice puisque sa soeur, elle, n'a plus droit à la vie. Ce fratricide, puisqu'il s'agit bien d'un, s'est passé en novembre 2017, dans la localité de Boutlélis, à l'ouest d'Oran. Kamel, âgé de 22 ans à l'époque, a surpris une conversation de sa mère où elle faisait état de la grossesse suivie de l'avortement de Fatima, sa jeune soeur de 19 ans. La jeune fille aurait été droguée et violée quatre mois auparavant. Choqué par ce qu'il venait d'apprendre, le jeune homme va essayer d'en savoir plus auprès de sa soeur, mais cette dernière refuse de revenir sur ce drame. Un traumatisme qu'elle voulait sûrement oublier. Fou de rage, Kamel devient d'un coup incontrôlable et saisit un couteau qu'il planta à plusieurs reprises dans le corps de sa jeune soeur. Cette dernière succombera à ses blessures et n'aura même pas cette chance de voir son violeur, à l'encontre duquel elle avait déposé plainte, condamné. Au procès qui s'est ouvert en fin de semaine dernière et rapporté par le site Observalgérie, Kamel a tenté de justifier son geste. «J'ai agi sous l'effet de la colère. Je me suis senti humilié, déshonoré». Mais cela n'a pas convaincu le parquet qui a réclamé la peine capitale alors que la défense a plaidé pour «un crime d'honneur». Au final, le tribunal criminel a prononcé une peine de 10 ans de prison ferme.