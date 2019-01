ALORS QUE DES ARMES LOURDES ONT ÉTÉ RÉCUPÉRÉES 4 terroristes se rendent à Tamanrasset

Les Forces de l'ANP veillent à travers l'ensemble du pays

«Ces résultats confirment la permanente vigilance et la ferme détermination de nos forces déployées le long des frontières.»

Agissant sur la base de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 26 janvier dernier, deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Constantine. Ces deux arrestations interviennent quelques jours après une opération similaire où l'ANP a réussi à mettre fin aux activités de cinq éléments de soutien aux groupes terroristes dans deux opérations distinctes.

L'exploitation efficace du renseignement a ainsi permis l'arrestation de ces éléments au niveau des wilayas de Khenchela et Tébessa avait annoncé un communiqué du ministère de la Défense nationale. Toujours dans le même cadre, deux terroristes se sont rendus la même journée à Tamanrasset. Il s'agit du dénommé Ben Taleb Ferrah, dit El-Chaâmbi, qui avait rallié les groupes terroristes en 2011 a précisé un communiqué du MDN. Le terroriste était en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et d'un chargeur garni. Un criminel répondant au nom de Dichili Dammi, dit El-Nacer, qui a pris les armes en 2011 s'était rendu la veille aux forces de l'ANP.

Une reddition qui intervient grâce aux efforts fournis par les Forces de l'Armée nationale populaire, le MDN précise que le terroriste était en possession d'une mitrailleuse de type Dictariov et une quantité de munition. D'autre part, et grâce à l'exploitation de renseignements, un autre détachement de l'ANP relevant de la même Région, à découvert une cache d'armes contenant un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur de munition.

Par ailleurs toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, deux terroristes se sont rendus, le 22 janvier dernier, aux autorités militaires à Tamanrasset au niveau de la 6ème Région militaire. Il s'agit selon le MDN de Chemnmass Mahma dit El-Zerkaoui, et Moussa Hassini dit Abou-Abdelkarim, qui avaient rallié les groupes terroristes respectivement en 2009 et en 2015. Selon le MDN. Les deux terroristes étaient en possession d'un lance-roquette de type RPG-7, une mitrailleuse lourde de calibre 14.5 mm, un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et trois chargeurs garnis, une roquette et une charge propulsive pour lance-roquette RPG-7, ainsi qu'une quantité de munitions s'élevant à 13160 balles de différents calibres. A ne pas en douter commente le MDN «ces résultats réalisés sur le terrain par les différentes unités de l'Armée nationale populaire confirment la permanente vigilance et la ferme détermination de nos forces déployées le long des frontières, à déjouer toute tentative d'atteinte à la sécurité du pays et à sa stabilité». Toujours au niveau de la même Région, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, lors d'une opération de fouille et de ratissage, une cache d'armes et de munitions contenant, un canon antichar de calibre 82 mm, un missile de type GRAD BM-21 de calibre 122 mm, une mitrailleuse lourde de type Kpvt de calibre 14,5 mm, huit obus de mortiers de calibre 82 mm, six grenades ainsi que deux caisses, deux chaînes de munitions et 600 balles de calibre 14,5 mm.