PRÉSENT AU COLLOQUE SUR ARKOUN À TIZI OUZOU Guessoum lève les équivoques

Par Kamel BOUDJADI -

Ghaleb Bencheikh, modérateur du colloque

«Arkoun n'a jamais été expulsé de la conférence. Bien au contraire, nous lui avons donné tout le temps nécessaire. Je me souviens qu'il a dit: «Astaghfir Allah de ce que j'ai dit», a témoigné le président de l'Association des Ouléma.

Le colloque sur la pensée de Mohammed Arkoun se poursuivait, hier, pour la seconde et la dernière journée, avec d'importantes communications sur le cheminement de sa carrière qui l'a mené de Taourirt Mimoun à Tizi Ouzou jusqu'aux plus prestigieuses universités du monde où il est considéré comme un éminent penseur et un réformateur de la pensée islamique.

Pour approcher l'oeuvre de Mohand Nath Ouarab, nom de sa famille par lequel il est connu à Taourirt Mimoun, les conférenciers avaient l'embarras du choix dans les angles d'attaque. C'est ainsi qu'est partie Tassadit Yacine en quête de Arkoun l'enfant de Taourirt Mimoun, son passage à l'université. Pour elle, à l'époque d'Arkoun, faire de l'arabe à l'université d'Alger était un acte de résistance et de mobilisation politique, pour mettre en évidence le côté militant de ce grand penseur. Pour sa part, Idir Abderrazak, de l'université de Tizi Ouzou, a abordé le côté plutôt psychologique de la pensée arkounienne. L'intervention de ce chercheur, enseignant à l'université Mouloud-Mammeri, aura mis en évidence le cheminement de l'humanisme arkounien de l'humanisme arabe, de l'humanisme musulman à l'humanisme maghrébin. Dans l'après-midi, ce sont les conférences de Abderrahmane Kadri et de Saïd Djabelkhir qui ont attiré l'attention. Mais avant de passer à la tribune, le modérateur Ghaleb Bencheikh a permis à un invité de marque, Abderrazak Guessoum, président de l'association des Ouléma musulmans, de lever certaines équivoques qui ont accompagné le nom de Mohammed Arkoun depuis son départ d'Algérie. D'emblée, l'orateur dira qu'Arkoun n'a jamais été exclu de la conférence islamique d'Alger comme il a toujours été affirmé. «Certains disent que Mohamed Arkoun avait été exclu au cours d'une conférence sur la pensée islamique. J'ai été le président de cette conférence qui portait exactement sur la lecture du Coran. Elle avait regroupé les intellectuels du monde entier. Il a eu le courage d'animer une conférence avec des idées un peu audacieuses. Il a spécialement centré sa communication sur la lecture sémantique et philologique, en affirmant que c'est la seule valable pour lire le Coran. Il a critiqué les Ouléma de ne pas avoir le courage des prêtres chrétiens qui ont essayé de faire la différence entre ce qui est valable aujourd'hui et ce qui ne l'est plus, comme la polygamie. Or cette conférence a soulevé pas mal de réactions comme celles des cheikhs El Ghazali, El Bouthi et El Karadhaoui. Le débat a duré toute la journée. Ce n'est pas vrai, Arkoun n'a jamais été expulsé de la conférence. Bien au contraire, nous lui avons donné tout le temps nécessaire. Je me souviens qu'il a dit:

«Astaghfir Allah de ce que j'ai dit.» Mieux vaut tard que jamais, le retour vers la pensée arkounienne, s'accordaient tous les conférenciers, est une nécessité impérieuse pour mettre une digue devant l'avancée des courants extrémistes. Nous y reviendrons.