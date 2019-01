CONSEIL NATIONAL DU MPA CE VENDREDI Benyounès sur les pas de l'Alliance

Après, le FLN, TAJ et le RND, qui sont déjà dans une logique de soutien actif à la candidature du président de la République pour un nouveau mandat, le MPA de Amara Benyounès qui s'est distingué par une attitude «attentiste» prendra officiellement sa décision ce vendredi lors de son conseil national qui se déroulera à Zéralda. Longtemps en décalage vis-à-vis des autres formations de l'Alliance présidentielle, Amara Benyounès qui était resté silencieux, ces derniers jours, mais dont l'activisme dans l'ombre est rappelé par beaucoup d'acteurs, devra objectivement amener les cadres de la formation politique qu'il dirige à suivre les alliés au risque de se voir éjecter du jeu électoral. Même si le président de la République n'a toujours pas fait savoir ses intentions, le MPA ne peut plus se permettre le luxe de rester en marge de la majorité présidentielle sur une question aussi cruciale. L'entrée du MPA dans la course à la présidentielle, derrière le candidat de l'Alliance complètera, à n'en pas douter, le tableau et appellera de nombreux commentaires sur la probabilité d'une décision du chef de l'Etat en faveur d'un nouveau mandat. Mais cela reste de simples supputations.