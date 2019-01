LE PRÉSIDENT DE L'ACADÉMIE DE LA LANGUE AMAZIGHE À TIZI OUZOU "Nous sommes ouverts à tous les scientifiques"

Par Aomar MOHELLEBI -

C'est avec beaucoup de modestie que s'est exprimé le président de l'Académie de la langue amazighe, concernant le devenir proche de cette institution et ses missions immédiates.

Le président de l'Académie algérienne de la langue amazighe Mohamed Djellaoui, fraîchement désigné, a affirmé que l'institution qu'il préside reste ouverte à tous les scientifiques (universitaires et chercheurs) qui devront contribuer, chacun en ce qui le concerne, à la promotion de la langue amazighe. Le même responsable a expliqué, en marge du Colloque national sur l'oeuvre poétique de l'artiste Matoub Lounès tenu à l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, que la mission de l'Académie algérienne de langue amazighe est un immense chantier que 40 personnes (le nombre des membres de l'académie, Ndlr) ne pourront pas à eux seuls affronter. C'est donc avec beaucoup de modestie que s'est exprimé le professeur en langue et culture amazighes Mohamed Djellaoui, le président de l'Académie de langue amazighe, concernant le devenir proche de cette institution et ses missions immédiates. Mohamed Djellaoui a expliqué que l'apport de tous les scientifiques dans le domaine de la langue et culture amazighes est le bienvenu, voire indispensable. Mais, a ajouté le même responsable, une chose est sûre: la question de la promotion de la langue amazighe, avec la création de l'Académie algérienne, est soustraite, une fois pour toutes, aux manipulations politiciennes et partisanes. Mohamed Djellaoui a indiqué dans le même sillage que les politiciens et ceux qui ne sont pas des spécialistes dans la langue et la culture amazighes n'ont pas le droit de s'exprimer sur ce sujet dès lors que cette mission est dévolue à l'académie et aux scientifiques. Et le dernier mot reviendra à chaque fois à l'académie qui tranchera toutes les questions inhérentes à l'amazighité sous tous ses aspects. C'est le cas, entre autres, et surtout de la problématique du choix des caractères de transcription de la langue amazighe. Mohamed Djellaoui a été catégorique concernant ce point en affirmant qu'il n'appartient pas au premier venu de s'exprimer sur ce sujet, mais ce seront les scientifiques qui en débattront selon des critères objectifs et purement académiques et scientifiques, loin de toute passion idéologique ou autre. C'est la position officielle de Mohamed Djellaoui qui a insisté sur le fait que ce point très crucial ne fera l'objet d'aucun marchandage idéologique ou politicien. En plus, a ajouté Mohamed Djellaoui, cette question est loin d'être une urgence ou une priorité pour l'instant. Mohamed Djellaoui a, à cet effet, précisé que le premier chantier qui sera abordé par l'académie et qui constitue une priorité absolue, c'est la constitution du corpus de la langue amazighe en incluant toutes les variantes (les parlers ou dialectes) parlés en Algérie à l'instar de: taqvaylit, tachaouit, tamzavit, tatarguit, tachenouit, tamzabt, taznatit, etc. Mohamed Djellaoui a indiqué à ce sujet que chaque jour qui passe, sans avoir abordé ce travail concrètement, représente une menace supplémentaire et réelle qui peut mener à la disparition progressive de certains mots de la langue amazighe.

L'urgence est donc dans la récolte et le recensement de tout le vocabulaire qui existe encore dans toutes les régions berbérophones d'Algérie avant de passer à la confection du premier lexique commun et de référence de la langue tamazighe. Mohamed Djellaoui a également tenu à faire preuve de réalisme concernant le temps que prendra tout le travail scientifique de promotion de la langue amazighe. «Un retard de plusieurs siècles ne pourra pas être rattrapé en quelques années», a conclu Mohamed Djellaoui.