TÉBESSA Il la surprend avec son amant, elle le tue

Par Hasna YACOUB -

Il ne s'agit pas d'une simple affaire de trahison et d'adultère, mais d'un meurtre qui a peut-être été prémédité. Les faits qui remontent à 3 ans se sont déroulés à Tébessa, dans la commune El Djorf. Une femme, la trentaine a, avec l'aide de son amant, tué son mari et enfoui son corps sous du ciment pour détruire toute preuve de son forfait. Elle a ensuite fait croire à sa belle-famille que leur fils était parti en voyage en Tunisie pour son commerce et qu'il lui envoyait des sms pour donner de ses nouvelles. Ne le voyant pas revenir, le père de la victime va déposer plainte. L'enquête menée par les services de sécurité va, dans un premier temps, piétiner à cause des fausses pistes données par l'épouse, mais ne tardera pas à reprendre sa trajectoire puisque très vite les investigations ont permis de confirmer que les supposés sms du mari passaient par un relais sis dans la commune d'El Djorf et que ce dernier n'avait jamais quitté le territoire national. Les enquêteurs vont alors surveiller l'épouse et attendre un faux pas. Ce qu'elle fit lorsqu'elle rencontrera son amant, chargé d'envoyer les sms. Acculé par les questions des enquêteurs, elle finit par craquer. Mais pas pour avouer un meurtre, mais juste une légitime défense. Lors du procès, la femme avoue avoir donné des somnifères à son époux pour recevoir son amant, âgé d'une cinquantaine d'années. Son mari s'est réveillé plutôt que prévu et a surpris le quinquagénaire chez lui. Fou de rage, il aurait pris son fusil de chasse,, raconte-t-elle encore, pour les tuer. Pour se défendre, l'amant le frappe avec une pierre alors qu'elle, sans réfléchir, saisit le fusil et lui tire une balle. La tentative de faire passer le meurtre - qui pourrait même avoir été prémédité- pour une légitime-défense a échoué. Et loin d'être convaincu, le procureur a requis la peine de mort pour les deux accusés. Une peine confirmée, cette semaine, par le tribunal criminel de Tébessa.