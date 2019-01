ORAN 18 quintaux de poisson pourri saisis

Par Wahib AïT OUAKLI -

La flottille de pêche de la wilaya d'Oran se compose de 384 bateaux à Oran et Arzew dont 134 sardiniers. Plus de 30 000 pécheurs dont 4 500 marins activent dans ce secteur.

Les services vétérinaires de la wilaya d'Oran ont, en moins d'un mois, saisi une quantité de 18 quintaux de poisson, ne répondant à aucune norme nutritionnelle, pourri.

Un tel fait est le fruit d'une campagne de contrôle lancée par lesdits services ayant constaté plusieurs anomalies dans la commercialisation du poisson, d'où le prélèvement de plusieurs échantillonnages pour procéder aux analyses bactériologiques.

Les laborantins et les biologistes, concluants dans leurs recherches, ont vite fait de découvrir le pot aux roses. Dans leur rapport, ils ont souligné que les poissonniers usaient d'une gabegie difficile à relever tout en mettant à l'index plusieurs poissonniers usant et abusant de la crédulité des consommateurs.

Ces derniers remettent plusieurs fois à la congélation le produit en question avant de le ressortir pour l'étaler, en tant que produit frais tout en haussant le prix, dans le marché de Mdina Djedida, El Hamri et celui de la rue des Aurès, ex-La-Bastille. À Titre d'exemple, la crevette, «rafraîchie» à coups de glaçons, est cédée au prix fort de 3 000 DA/ kg. Idem pour plusieurs autres variétés de poisson dont le tarif a atteint les seuils de 1 500 DA/kg. La sardine au marché de la Bastille a été exposée à la facture chère oscillant, selon la loi de l'offre et de la demande, entre 500 et 600 DA/kg. Or, la production ne manque pas, tout comme elle ne risque pas de manquer.

La wilaya d'Oran a réalisé une production halieutique de plus de 8 000 tonnes durant l'année 2018, a-t-on appris auprès de la direction de la pêche et des ressources halieutiques.

La production relevée cette année a connu une hausse de 160 tonnes par rapport à celle de l'année d'avant, en raison de l'abondance du poisson et la formation des professionnels de la pêche. La production halieutique est composée de 90% de poissons bleus dont la sardine, l'allache, l'anchois et la bonite. Le reste de la quantité est composé de poissons blancs, de crustacés et mollusques.

La production aquacole de la wilaya a atteint plus de 1 000 tonnes constituées, notamment de daurade et de loup de mer, soit le huitième de la production totale halieutique de la wilaya. La flottille de pêche de la wilaya d'Oran se compose de 384 bateaux à Oran et Arzew dont 134 sardiniers. Plus de 30 000 pêcheurs dont 4500 marins activent dans ce secteur.