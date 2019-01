22E ANNIVERSAIRE DE L'ASSASSINAT DE ABDELHAK BENHAMOUDA Un digne fils de la République

Par Hocine NEFFAH -

La commémoration se veut comme une manière de préserver le contenu de la Centrale syndicale attachée à l'approche novembriste et au long combat de l'Etat national pour l'édification des institutions républicaines et asseoir les jalons de la justice sociale au service des travailleurs.

La Maison du peuple a vu, hier, la célébration du 22ème anniversaire de l'assassinat de l'ancien SG de l'Ugta Abdelhak Benhamouda. Le recueillement qui s'est déroulé dans un climat évocateur de l'esprit du sacrifice et de lutte du feu Abdelhak Benhamouda, a vu la participation du patron actuel de la Centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi Saïd, Le ministre du Travail, Mourad Zemali, le porte-parole du RND, Seddik Chihab et Fatima Flissi, la présidente de l'Association des familles des victimes de terrorisme. Nombreux étaient les travailleurs qui sont venus pour afficher leur respect au rôle de celui qui faisait partie des avant-postes du combat pour la sauvegarde de la République et contre la déferlante islamiste et terroriste durant les années 90. Le rassemblement à la mémoire de ce militant syndicaliste et républicain jusqu'à la moelle, était une occasion pour rappeler le rôle d'avant-garde que s'est donné la Centrale syndicale dans l'objectif de défendre le pays contre la menace islamiste et aussi la défense de l'outil du travail des couches larges des travailleurs. Abdelmadjid Sidi-Saïd a rappelé le rôle joué par son compagnon de combat syndical et politique, Abdelhak Benhamouda en l'occurrence. Dans ce sens, le secrétaire général de l'Ugta a souligné qu'«aux martyrs de la nation qui se sont sacrifiés, à l'image de Abdelhak Benhamouda, pour l'Algérie, ce combat ne s'arrête pas et se poursuit aujourd'hui à travers les militants qui travaillent à la préservation de la paix et de la stabilité sociales», a mentionné Abdelmadjid Sidi-Saïd. La commémoration se veut comme une manière de préserver le contenu de la centrale syndicale attachée à l'approche novembriste et au long combat de l'Etat national pour l'édification des institutions républicaines et asseoir les jalons de la justice sociale au service des travailleurs.

Dans le même sillage, le ministre du Travail a profité de cette occasion pour mentionner le parcours de l'ancien secrétaire général de l'Ugta en indiquant que «le parcours de feu Benhamouda, dont le combat pour le développement et la stabilité de l'Algérie «n'est plus à décrire. C'est un grand militant qui s'est consacré durant tout son parcours à sa patrie jusqu'au dernier instant de sa vie», a-t-il rétorqué.

Le défunt Benhamouda était parmi les premiers à s'opposer au danger islamiste au niveau des entreprises, d'abord face au sinistre syndicat des islamistes, à savoir le SIT, en mobilisant les travailleurs de l'Ugta pour contrer cette déferlante de syndicat islamiste affilié au parti islamiste dissous.

Mais le combat du martyr de la République, Abdelhak Benhamouda, était jumelé avec une démarche politique faisant de la force des travailleurs à travers la Centrale syndicale un levier déterminant pour battre en brèche la démarche et le projet islamiste qui menaçait la République. Le défunt Abdelhak était parmi la pléiade qui a constitué le Comité national de défense de la République (Cndd) pour barrer la route aux islamistes qui mettaient en péril la République.

Ce combat farouche lui a coûté la vie un certain 28 janvier 1997 où il fut la cible d'un groupe terroriste devant le siège de la Centrale syndicale, la Maison du peuple en l'occurrence.