SÉCURITE ROUTIÈRE Ce que propose bedoui

Par Madjid BERKANE -

Le ministre de l'Intérieur au Salon

Le gouvernement a prévu toute une stratégie pour venir à bout du phénomène des accidents de la route.

L'installation de la Délégation nationale de la prévention routière est imminente. «Elle aura lieu dans les toutes prochaines semaines. Le décret portant sa création est finalisé», a affirmé, hier, le ministre de l'Intérieur Nouredine Bedoui, en marge de l'inauguration de la seconde édition du Salon international sur la sécurité et la prévention routière au Palais des expositions (Safex) à Alger.

«Le gouvernement tient à la mise en place de cette institution, car les questions de la sécurité et de la prévention routière sont des priorités. Le gouvernement a prévu toute une stratégie pour venir à bout du phénomène des accidents de la route», a jouté le ministre.

«Le phénomène des accidents de la route doit être maîtrisé. Il est vrai que ce n'est pas facile, mais il est tout à fait réalisable. La réduction du taux des accidents de la route de 8% en 2018 est déjà un bon signe. Ce taux doit être réduit au moins de 30%, dans un premier temps», a-t-il noté. «L'objectif de la réduction des accidents de la route ne sera pas toutefois atteint, nuance Bedoui, si les autres parties ne mettent pas la main à la pâte».

«Les autres parties sont la société civile et les concessionnaires. Ces derniers doivent participer de façon efficace aux campagnes de sensibilisation, à l'endroit des conducteurs.

La mission de la sensibilisation ne doit pas être celle des services de sécurité ou de la Gendarmerie nationale», a-t-il souligné. Les réseaux sociaux présentent, concernant la sensibilisation routière, selon le ministre de l'Intérieur, de grands atouts. Ils permettent en effet, explique-t-il, de viser un large public. «La sensibilisation, à travers les réseaux sociaux ne doit pas l'être de façon anarchique. Elle doit s'appuyer sur des critères scientifiques susceptibles de la rendre d'abord intéressante et compréhensible», a-t-il soutenu. Pour rappel, Nouredine Bedoui s'est entretenu avec l'ensemble des exposants. Il a insisté auprès de ces derniers pour qu'ils redoublent d'efforts et ne pas cesser d'innover.

La deuxième édition du Salon international de la sécurité et de la prévention routière se déroule en marge du Salon international des transports, de la logistique et de la mobilité. Le salon regroupe quelque 40 exposants sur près de 1500 m2. Le Salon s'attend à recevoir 3 000 visiteurs. Il aspire à atteindre trois objectifs, à savoir le regroupement les acteurs de la prévention et de la sécurité routière, sensibilisation des opérateurs et les usagers de la route et l'inversion des accidents. Le Salon est organisé par le Centre national de la prévention et de la sécurité routière.



25 000 permis à points délivrés

Interrogé sur la délivrance du permis à points entré officiellement en vigueur depuis le mois de mars 2018, Nouredine Bedoui a fait savoir que pas moins de 25 000 permis ont déjà été délivrés. Les permis en question ont été remis particulièrement aux nouveaux titulaires de permis de conduire. «La catégorie des jeunes constitue la grande partie parmi ces personnes», a précisé Bedoui. La délivrance de ces permis va se poursuivre normalement en 2019. «L'Etat a acquis tout le matériel nécessaire pour la confection et la mise en service des permis», a-t-il indiqué.