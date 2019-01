NOUVELLES TECHNIQUES D'EXPLOITATION DES HYDROCARBURES Le partenariat industriel en première ligne

Par Massiva ZEHRAOUI -

Etudier et analyser toutes nouvelles techniques d'exploitation

Cette première journée a abordé les grands axes liés à l'amélioration de la récupération des hydrocarbures, notamment liquides.

Les nouvelles perspectives d'exploitation des hydrocarbures ont été passées à la loupe, hier, lors de l'ouverture du workshop organisé par l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «Alnaft», à l'hôtel Sheraton.

Le représentant du ministère de l'Energie, qui s'est chargé de lire l'allocution du ministre, a mis en avant l'engagement des pouvoirs publics en faveur «du partenariat industriel» comme un pivot stratégique de la politique énergétique nationale.

Il rappelle à ce titre que ce partenariat qui est «une réalité depuis les années 2000», a été des plus fructueux. Preuve en est, argumentera-t-il, «les besoins nationaux en matière de volumes d'hydrocarbures ont été satisfaits grâce à l'apparition de nouvelles provinces pétrolières». Ce dernier a par ailleurs estimé que c'est ce qui rend notre pays un acteur «fiable» dans le marché mondial.

Sur cette ligne, le porte-parole du ministère de l'Energie a fait état de la volonté de son département de donner une «nouvelle dimension» à ce partenariat. Et ce, explique-t-il, «en associant davantage le monde scientifique, qui accompagne l'industrie pétrolière dans sa quête de l'efficience économique».

Dans ce sillage, il a affirmé que des actions allaient être menées dans le secteur de l'énergie, et le workshop coorganisé par Alnaft et l'European Association of Geoscientists & Engineers est l'une d'entre elles.

Il a indiqué en outre qu'afin de rester dans cette dynamique d'échange et d'innovation, «d'autres ateliers seront organisés sur d'autres thématiques».

Le partage d'expérience, vise selon l'intervenant «à développer de manière conséquente les compétences des ressources humaines en mettant à jour les connaissances». Rappelant par ailleurs la conjoncture difficile qu'a traversée le secteur, il a insisté sur l'apport bénéfique de la technologie et de l'innovation, qui se sont révélées être de grands atouts «pour le maintien et le suivi de l'industrie des hydrocarbures».

De son côté, Mahmoud Djidjeli d'Alnaft a succinctement présenté un bilan des activités pur le domaine minier algérien. Parlant des grandes potentialités que détient celui-ci, l'intervenant a avancé que 71% du domaine minier ne sont pas couverts par des contrats de recherche. D'où la nécessité d'encourager le partenariat qui reste ouvert dans plusieurs régions encore méconnues. Sur ce dernier point, Mahmoud Djidjeli rappelle que des études régionales ont été lancées à ce niveau-là. Le but étant d'étudier et d'analyser toutes nouvelles techniques d'exploitation des hydrocarbures. Il a fait savoir à cet effet que quatre conventions d'études ont déjà été établies avec des compagnies pétrolières, affirmant que d'autres études sont en cours d'initiation dans plusieurs zones du pays.

Notons que cette manifestation se poursuivra aujourd'hui et demain. Cette rencontre a réuni des spécialistes et des experts étrangers et nationaux dans le domaine de l'exploitation.

Il s'agit d'un workshop technique sur les géosciences, disciplines qui incluent, entre autres, l'étude et l'exploration des ressources sous-sol, notamment les minéraux, l'eau et l'énergie.