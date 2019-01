MALGRÉ LE SCEPTICISME DE LOUISA HANOUNE Le PT a retiré le formulaire de candidature

Par Saïd BOUCETTA -

Cette manière de faire suppose qu'au sein du PT, la décision n'est pas définitivement prise pour une participation ou pas à la présidentielle.

Contre toute attente et au moment où l'on pensait que le Parti des travailleurs était sur la voie du boycott de l'élection présidentielle, décision a été prise, hier, de retirer le formulaire de souscription auprès du ministère de l'Intérieur. Officiellement donc, le PT a entamé la collecte des parrainages, avant que les instances dirigeantes n'aient opté pour la participation au scrutin. Une attitude plutôt incompréhensible pour une formation politique qui a habitué l'opinion nationale à une transparence dans sa conduite sur le terrain politique. Ce «tournant» dans la position du parti est expliqué dans un communiqué rendu public le même jour. «Pour permettre au comité central, l'instance habilitée à décider, de trancher sur la question de la présidentielle à partir, exclusivement des considérants politiques, et en dehors de toute pression de quelque ordre que ce soit, le bureau politique a pris la mesure conservatoire de réunir toutes les conditions juridiques et administratives pour ce faire.» On aura compris à travers cette démarche l'indépendance des structures dirigeantes du parti par rapport à la secrétaire générale qui avait, vendredi dernier, affiché son scepticisme «personnel» vis-à-vis du prochain rendez-vous électoral. Cette manière de faire suppose qu'au sein du PT, la décision n'est pas définitivement prise pour une participation ou pas à la présidentielle. En tout cas, c'est ce que l'opinion nationale est invitée à croire. De fait, le propos de Louisa Hanoune qui a publiquement annoncé sa position, sans se référer à ses camarades du BP, amène à se poser des questions sur la cohésion au sein du parti. Cela étant, «des représentants du Parti» ont procédé hier, «au retrait du dossier de candidature auprès des services concernés au ministère de l'Intérieur», souligne le PT dans son communiqué.

De fait, «les militants seront appelés à entamer l'opération de collecte des parrainages», sans connaître la position de leur parti et encore moins son candidat, suite à l'attitude sceptique de sa secrétaire générale, informe le communiqué, non sans rappeler aux militants de poursuivre «entre eux, dans les structures du parti, et avec les citoyens, la discussion ouverte par la direction du Parti sur la position qu'elle jugera la plus appropriée à l'égard de la présidentielle», lit-on dans le communiqué. Dans toute l'histoire politique du PT, c'est bien la première fois que le parti compte participer, sans l'être vraiment et surtout, sans présenter aux Algériens son candidat.

Quant à la réunion du comité central du parti, censé trancher la question, aucune date n'a été communiquée. «Nous ne sommes pas pressés», a précisé Ramdane Taâzibt dans une déclaration. «Le retrait des formulaires ne veut absolument pas dire que nous allons participer à la présidentielle», a-t-il ajouté.