LE SALON «CARREFOUR DE L'EMPLOI ET FORMATION» A OUVERT, HIER, SES PORTES "Deux en un" pour l'emploi des jeunes

Par Abdelkrim AMARNI -

Deux salons se tiennent simultanément cette année (29,30,31 janvier) au Palais des expositions.

La 13ème édition du Salon national «Carrefour emploi et formation» et la sixième du «Salon national de la formation continue» ont ouvert hier leurs portes à Alger. Ces deux manifestations économiques, se tiennent simultanément cette année trois jours durant, les 29,30 et 31 janvier 2019, au niveau de la Société des foires et exportations (Safex). Deux thématiques distinguent ces deux évènements: «Citoyenneté et économie digitale» pour le premier et «Carrefour formation-2019» pour le second. Y prennent part quelque 80 participants et exposants, représentant les entreprises économiques publiques et privées, ainsi que différents organismes institutionnels d'aide à l'emploi des jeunes et à l'entrepreneuriat et aussi des écoles, des cen-

tres et autres institutions de formation, d'emploi ou de recrutement. Parmi celles-ci, l'on relève la présence de la Chambre de commerce et d'industrie d'Alger (CCI Mezghena), la Fédération des jeunes entrepreneurs (Fnje), l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (Angem), la Caisse nationale d'assurance chômage (Cnac), ou encore l'Agence nationale de développement des investissements (Andi). Inauguré par le commissaire du Salon, le docteur Ali Belkhiri, cet événement, organisé par l'agence de communication «3C» depuis plus d'une décennie, se veut être une opportunité tant pour les demandeurs d'emploi que pour les entreprises à la recherche de profils à même de renforcer et re-qualifier leurs ressources humaines.

Un objectif de 25 000 visiteurs est visé par ce salon dont la précédente édition a vu le déplacement de 20 000 personnes venues de différents horizons.

Les deux salons, qui avaient lieu à différents lieux et dates auparavant, regroupent chaque année plusieurs dizaines d'entreprises nationales, publiques et privées, des multinationales, ainsi que des organismes, Ecoles et centres de formation.

Ils s'étaleront sur trois jours et comprendront des conférences, ateliers et des tables-rondes dans le but d'expliciter «les dispositifs, les règlements, la fiscalité, la politique de l'emploi, les carrières, les métiers, les programmes de formation, rédaction de CV «coaching», simulation d'entretiens d'embauche, bilan des compétences, etc...».