TITRES DE SÉJOUR EN ÎLE-DE-FRANCE 12% accordés aux Algériens

Par Abdelkrim AMARNI -

Plus de la moitié (54%) des titres franciliens sont accordés aux Africains.

Les Algériens représentent 12% de la totalité des bénéficiaires de titres de séjour délivrés en 2017 en île-de-France. Selon des chiffres publiés par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme (IAU) de la même région française, sur les 96 000 titres de séjour accordés en Ile-de-France en 2017, 11 613 ont été accordés aux Algériens qui sont suivis par les Marocains (8 012), les Chinois (7 290), les Tunisiens (6 604) et les Maliens (3 383).

Les étudiants algériens sont parmi les plus nombreux à étudier en France avec un nombre de 30 521 contre 26 116 en 2017, selon les dernières données de Campus France.

Ces données de l'institut publiées hier, montrent que les cinq pays cités représentent

40% des bénéficiaires d'un séjour légal en France, alors que les membres de la communauté maghrébine représentent, à eux seuls, 28% des bénéficiaires.

Plus de la moitié des titres franciliens sont accordés à des Africains (54%) dont la plupart sont francophones, a-t-on ajouté, soulignant que l'immigration familiale est composée à 68% d'Africains, essentiellement du Maghreb et des pays francophones. L'immigration familiale ne compte que pour 35% des titres délivrés dans la capitale française, alors qu'elle représente six titres sur dix en Seine- Saint-Denis et Seine-et-Marne (deux tiers), et plus de la moitié en Essonne, sept dur dix) et dans le Val-d'Oise. Selon l'Institut, les étudiants viennent surtout d'Afrique (44%) et d'Asie (36%), indiquant que les étudiants chinois sont les plus nombreux (14%). Paris se singularise par sa place prépondérante dans l'accueil des étudiants (plus de quatre sur dix y résident) et des entrées pour motif professionnel (plus du tiers), explique-t-on de même source.

Dans le top 25 de 2017, l'Algérie occupait le 3ème rang après le Maroc et la Chine avec +10% en évolution des effectifs de 2011 à 2016. Par ailleurs, plus de quatre migrants économiques sur 10 proviennent du Maroc, de Tunisie, de l'Inde, du Bengladesh et des Etats-Unis, selon l'IAU qui souligne que la France reste en Europe un pays modéré en matière d'immigration. On indique également que l'île-de-France représente à elle seule 39% des titres de séjour délivrés en France, alors que sa part était proche de 45% en 2000. Parmi cette part, 30% sont accordés pour suivre des études, second motif après la famille (36%).

En matière de demandeurs d'asile, 26% du total de la France ont été accueillis en 2017 en Ile-de-France.