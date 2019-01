ILS SONT VENUS DE NEUF WILAYAS Les corps communs protestent à Béjaïa

Par Arezki SLIMANI -

Après un sit-in symbolique devant la direction de l'éducation, une manière de réaffirmer leur appartenance à ce secteur, les travailleurs affiliés au Snccepen se sont déplacés devant le siège de la wilaya considérant que leurs revendications relèvent des prérogatives du gouvernement.

Le Syndicat national des corps communs et des ouvriers professionnels de l'Education nationale (Snccepen) a observé, hier, une action de protestation successivement devant les sièges de la direction de l'éducation et de la wilaya en appui à son mouvement de grève de deux jours pour réclamer l'amélioration de la situation socioprofessionnelle de cette catégorie d'employés. Ce mouvement, qui touche pas moins de sept wilayas du pays, reste motivé par des revendications aussi vieilles que le syndicat. Celui-ci demande, entre autres, «l'intégration des corps communs et des ouvriers professionnels dans le secteur de l'éducation», soulignant que «cette catégorie de fonctionnaires est la colonne vertébrale du secteur». «Cette catégorie d'employés touche des salaires ne dépassant pas le Snmg, avec un volume horaires de 70 heures par semaine en raison du manque d'effectif», dénonce le syndicat qui exige par la même occasion la révision du mode d'élection des membres du conseil des oeuvres sociales, qui ne donne aucune chance de représentation à cette catégorie de travailleurs.

La révision du statut particulier et le régime indemnitaire avec effet rétroactif est l'autre revendication soulevée à travers ce mouvement de grève que Hayoun Omar, membre du bureau de la wilaya de Béjaïa dudit syndicat considère «réussi» de par le suivi estimé à «75%». «Sous sommes en grève depuis deux jours pour exiger l'intégration des corps communs et des ouvriers professionnels dans le corps pédagogique», indique le représentant du Snccepen à Béjaïa soulignant la nécessité «de faire bénéficier les laborantins des indemnités du corps pédagogique». «Nous exigeons l'annulation des articles 19 et 22 qui stipulent que ´´les emplois correspondant à des activités d'entretien, de maintenance ou de service, dans les institutions et administrations publiques, sont soumis au régime de la contractualisation´´ les agents visés sont recrutés selon le cas et en fonction des besoins des institutions et administrations publiques, par voie de contrat à durée déterminée ou indéterminée,

à temps plein ou à temps partiel», conclut-il.