INTEMPÉRIES À CONSTANTINE risques sur les habitants

Par Ikram GHIOUA -

«J'ai peur pour ma famille, je crains le pire, malgré toutes les correspondances qu'on a adressées aux autorités compétentes dont l'Opgi, rien n'a été fait.»

Les intempéries qui se poursuivent jusqu'à ce jour, ont occasionné de graves dégâts au niveau de certaines bâtisses essentiellement anciennes. Des routes ont été endommagées, à cause du flux important des eaux.

Des images ont suscité l'inquiétude, notamment au niveau de la ville Ali mendjeli, dont certains bâtiments ont été envahi par les pluies, causant des inondations mais provoquant aussi des fissures. C'est le cas de cet immeuble sis aux 329 Logements complètement submergé.

Une quinzaine d'habitants avaient pourtant alerté l'Opgi avant que la situation ne dégénère, notamment pour procéder à une opération d'étanchéité, mais en vain.

Toutes les démarches entreprises par les habitants n'ont pas trouvé d'écho. Aujourd'hui, c'est tout le bâtiment qui risque de s'effondrer, surtout, nous confie l'un des habitants, que la situation dure depuis très longtemps: «J'ai peur pour ma famille, je crains le pire, malgré toutes les correspondances qu'on a adressées aux autorités compétentes dont l'Opgi, rien n'a été fait.» Dans l'une des lettres envoyées à l'Opgi, les habitants ont bien expliqué la situation actuelle, soulignant qu' «à cause de la pénétration des eaux provoquant un taux sensible d'humidité, les enfants sont devenus asthmatiques et leur santé se dégrade». Les intempéries n'ont pas été de toute tendresse.

La ville a été exposée, dans la nuit de lundi à mardi derniers, à de fortes pluies et vents violents et ce ne sont pas seulement les habitants peuplant des appartements qui commencent à se dégrader qui en souffrent en l'absence des autorités, mais aussi les automobilistes, à cause des inondations.

Un accident mortel a eu lieu d'ailleurs, annonce la Protection civile dans un communiqué, occasionnant le décès d'une personne, alors qu'une autre a été gravement blessée. L'accident a eu lieu au niveau de la trémie de Zouaghi.

Les mêmes services ont dû opérer plusieurs interventions pour sauver des dizaines de personnes d'une mort certaine à cause du monoxyde de carbone.

L'on note aussi que plusieurs autres accidents fort, heureusement sans gravité, ont été enregistrés, notamment au niveau de la zone industrielle Palma, où des trombes d'eau ont bloqué la circulation pendant plusieurs heures, avec un arrêt des travaux devant améliorer le flux de la circulation.

I.G.