ELLE FAIT MONTRE DE COHÉSION DANS LE SOUTIEN AU CHEF DE L'ÉTAT L'Alliance présidentielle en rangs serrés

Par Saïd BOUCETTA -

Le vieux parti, qui bat le rappel de toutes ses troupes, a de sacrées chances de paraître «immense» dans cette campagne qui ne sera pas comme les autres.

La victoire du FLN aux dernières sénatoriales n'a pas eu d'impact sur les équilibres du pouvoir législatif. Et pour cause, la présidence du Conseil de la nation n'a pas changé de main. Le vieux parti, même grand vainqueur aux sénatoriales de décembre 2018, a suivi le chef de l'Etat dans la désignation du premier responsable de la Chambre haute du Parlement. cadre au RND, mais néanmoins membre du tiers présidentiel, désigné par le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah qui jouit faut-il le souligner, d'une longue expérience de parlementaire, consacre la continuité à laquelle appelle l'Alliance présidentielle. Faut-il voir dans cette reconduction l'allusion à une intention présidentielle à rempiler pour un nouveau mandat? Le signal n'est pas, faut-il le souligner, assez fort pour tirer ce genre de conclusion, mais il reste que dans les moeurs du sérail, certaines responsabilités à la tête d'institutions importantes de la République donnent le ton à des desseins politiques.Le plébiscite de Abdelkader Bensalah à la tête du Sénat participe d'une volonté de reconduire l'Alliance présidentielle telle quelle. Le FLN, qui s'est rangé derrière le choix de Bouteflika, a fait preuve d'une discipline qui en dit long sur sa volonté de ne rien changer à la configuration actuelle du pouvoir. Une attitude d'ailleurs, confirmée par Mouad Bouchareb qui, lors de son discours devant les élus de son parti, a confirmé l'attachement du FLN à l'Alliance présidentielle et a même annoncé une prochaine rencontre destinée à coordonner les actions des uns et des autres dans le cadre de la campagne électorale. Le vieux parti, qui bat le rappel de toutes ses troupes, a de sacrées chances de paraître «immense» dans cette campagne qui ne sera pas comme les autres. Mais Mouad Boucharteb garde les pieds sur terre et trace la voie aux cadres anciens et nouveaux, faite d'humilité et d'efficacité «opérationnelle». Avec l'entrée en lice du RND et du MPA qui réunissent, demain et après-demain leurs conseils nationaux respectifs et TAJ qui s'est empressé d'annoncer la réunion de l'Alliance présidentielle, qu'il accueille en son siège, la grosse machine électorale du pouvoir s'ébranle sérieusement, dans l'attente de la décision du chef de l'Etat. Les observateurs de la scène nationale voient dans le déploiement, plutôt inédit du FLN et le timing choisi par les autres partis de l'Alliance présidentielle et même la date fixée pour leur rencontre, autant d'indices favorisant une annonce présidentielle. Celle-ci peut ne pas être imminente, mais de plus en plus de voix l'estiment quasi acquise. De là à dire que la campagne a déjà commencé, il n'y a qu'un pas que beaucoup d'observateurs n'osent pas encore franchir. Il faut dire que l'activisme des partis de l'Alliance prélude à une montée en cadence du déploiement des partis au pouvoir, il reste que l'on n'entendra l'opposition qu'à l'instant même de la déclaration de candidature du chef de l'Etat, si elle venait à se concrétiser. A ce moment, il y a fort à parier que l'on assistera à un déchaînement sans précédent des personnalités et partis de l'opposition. Le rappel de l'ensemble des ministres et SG et autres cadres, passés et présents, du FLN ne sera pas de trop pour faire face à l'offensive de l'opposition. Bensalah, Bouchareb, Ouyahia, Benyounès et Ghoul ne le savent que trop bien.