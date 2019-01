SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DU RND Ouyahia retrousse les manches

Par Hasna YACOUB -

Ahmed Ouyahia réitère à nouveau son appel au chef de l'Etat

Ahmed Ouyahia entrera, à coup sûr, de plain-pied ce samedi dans la précampagne électorale. Le RND n'aura ainsi fait qu'accorder ses violons avec ceux de son allié et frère aîné, le FLN qui, lui, a déclenché, hier, le roulement des tambours pour porter son candidat à El Mouradia.

Sans surprise aucune, il est attendu demain, lors de l'ouverture des travaux de la session extraordinaire du conseil national du Rassemblement national démocratique (RND), qu'Ahmed Ouyahia réitère à nouveau son appel au chef de l'Etat à «continuer son oeuvre» en se portant candidat à la candidature du 18 avril prochain. Le secrétaire général du parti, qui devra évoquer avec ses partisans la préparation du prochain rendez-vous électoral et débattre de la situation générale du pays, va marquer son retour sur la scène médiatique avec l'animation ce samedi d'une conférence de presse. En s'adonnant à un exercice qu'il affectionne le plus, à savoir les questions-réponses avec les journalistes, Ahmed Ouyahia entrera, à coup sûr, de plain-pied dans la précampagne électorale. Une précampagne qui s'entamera par des appels incessants à Abdelaziz Bouteflika pour entrer dans la course à la présidentielle et durant laquelle sera également présenté le bilan des vingt dernières années du président sortant. Sur le plan structurel, le RND va sûrement mettre en place les organes qui se chargeront de préparer la collecte des signatures, les meetings et autres manifestations populaires en prévision de la campagne qui sera menée pour le prochain scrutin. La formation politique n'aura ainsi fait qu'accorder ses violons avec ceux de son allié et frère aîné, le FLN qui, lui, a déclenché, hier, le roulement des tambours pour porter son candidat à El Mouradia. Et de manière grandiose puisque le Front et alors que toutes ses institutions sont gelées, a décidé d'ouvrir ses portes à l'ensemble des anciens cadres du parti pour mener campagne en faveur du président de la République. Avant l'heure, il faut le dire, puisque le chef de l'Etat ne s'est pas encore exprimé sur son intention de se porter ou pas candidat. Le RND ne restera pas en rade. Mieux, il ne se laissera pas distancer sur cette question en appelant ses «figures» médiatiques à se préparer à la bataille électorale. Mais outre le soutien du RND au président Bouteflika, Ahmed Ouyahia, qui a la double casquette de Premier ministre et de SG du RND, aura à s'exprimer, lors de la conférence de presse qu'il animera au siège du parti, sur plusieurs autres sujets. Il sera sûrement harcelé pour savoir si le chef de l'Etat va briguer un nouveau mandat malgré le fait qu'il s'agit là d'une décision qui relève strictement du président de la République. L'ambition présidentielle de Ahmed Ouyahia en cas d'absence du candidat Bouteflika sera également au coeur des questionnements et là aussi, le SG du RND va botter en touche en préférant rappeler que le RND a déjà son candidat et donner rendez-vous aux journalistes le 4 mars prochain, date à laquelle toutes les candidatures seront connues. Ahmed Ouyahia, qui a cette particularité d'avoir des réponses à toutes les questions, avec une certaine suffisance, va peut-être commenter la forte présence de candidats-bouffons, mais il lancera, à ne pas en douter, des pics aux autres candidats à la candidature qui, dès l'entame de leur campagne, ont critiqué le «pouvoir en place» ou encore le «bilan du chef de l'Etat». Enfin et inéluctablement, le secrétaire général du RND défendra le bilan des vingt ans de règne de Bouteflika et justifiera son appel pour la «continuité». Il défendra la politique du gouvernement et ses choix économiques adoptés. C'est là pour lui, l'entame d'un processus qui ne prendra fin que le 18 avril prochain avec le succès espéré du camp des alliés.