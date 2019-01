16 SÉNATEURS, DÉSIGNÉS PAR LE CHEF DE L'ÉTAT Bensalah reconduit à la tête du Sénat

Par Mohamed BOUFATAH -

Bensalah a été plébiscité par l'écrasante majorité des sénateurs

Outre l'immunité parlementaire, les membres du Conseil de la nation bénéficient d'importants privilèges.

Sans surprise, Abdelkader Bensalah a été reconduit, hier, à la tête du Conseil de la nation pour un autre mandat de six ans. Il a été plébiscité par tous les membres des groupes parlementaires du FLN, RND et tiers présidentiel lors d'une séance plénière consacrée à l'installation des nouveaux membres élus et ceux désignés par le président de la République.

Comme Bensalah, 15 autres membres du Sénat dont le mandat a expiré le 29 décembre dernier, ont été reconduits. Il s'agit de l'ex-secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Hachemi Djiar, l'ex-ministre de l'Agriculture, Saïd Barkat, Salah Goudjil, Abdelkader Bensalah, Mohamed Akhamoukh, Aïcha Barki, Fouzia Benbadis, Mohamed Benteba, Nouara Saâdia Djaâfar, Mohamed Zakaria, Hamoud Chaib, Abdelkader Chenini, Abdelkrim Koreichi.

Les deux autres membres, Rachid Boushaba et Mohamed El Oued sont, quant à eux, désignés pour un mandat de trois ans. Huit autres sièges du tiers présidentiel restent encore vacants.

D'autres n'ont pas eu la chance d'être reconduits à l'image de l'ancien ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnels, Hadi Khaldi, Mohand-Akli Benyounès, dit Daniel, l'ancien ministre de l'Education nationale, Boubekeur Benbouzid...etc.

Un autre sénateur est décédé tandis que la moudjahida Louisette Ighilahriz a démissionné récemment. Outre l'immunité parlementaire, les membres du Conseil de la nation bénéficient de toutes sortes de privilèges, dont un salaire mirobolant de plus de 400.000 DA, soit plus de 22 fois le Snmg (18.000DA).

Il faut noter que les quatre sénateurs de l'opposition appartenant au FFS, ont quitté la plénière avant l'entame de l'opération de plébiscite de Bensalah.

Ce dernier a été plébiscité par l'écrasante majorité des sénateurs au cours de cette séance qui marque le début d'une nouvelle législature. Dans son allocution, il n'a pas manqué de remercier le président de la République pour la confiance qu'il a placée en lui, en le désignant encore une fois, dans le tiers présidentiel.

Il s'est engagé à consentir tous les efforts nécessaires pour être à la hauteur de la confiance placée en lui par les membres du Conseil, à collaborer sur un pied d'égalité avec tous les courants politiques au sein de la chambre haute, pour une gestion «efficace et transparente» de ses travaux. Il a rappelé que les résultats du renouvellement de la moitié des membres du Sénat ont confirmé l'orientation du soutien au programme du président de la République.

Il a appelé les sénateurs «à contribuer à la mobilisation des citoyens pour faire du prochain scrutin présidentiel, un succès». Aux nouveaux sénateurs, il leur a fait savoir que «leur rôle est à la fois sensible et difficile car ils seront appelés à défendre les préoccupations des citoyens et prendre en considération la pression économique nationale et internationale qui pèse sur le pays».

A la lumière des résultats proclamés par le Conseil constitutionnel le 14 janvier dernier, le FLN qui a obtenu 32 sièges confirme sa suprématie au niveau de la chambre haute avec 59 sièges, suivi du RND qui n'a remporté que 10 sièges, les indépendants (trois sièges), le FFS (deux sièges) et le Front El-Moustakbel (un siège).

Au total le RND dispose de 21 sièges, le FFS quatre sièges.