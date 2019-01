DÉBAT OUVERT À L'UNIVERSITÉ DE BÉJAÏA C'est quoi l'éducation inclusive?

Par Boualem CHOUALI -

Le débat doit s'installer pour se mettre au même diapason...

«...L'éducation inclusive ou les formes et moyens de socialiser les personnes aux besoins spécifiques pour les mettre en capacité et non en conformité...»

Comment adapter l'école aux personnes aux besoins spécifiques? Quelles sont les méthodes appropriées pour réussir une bonne réforme scolaire incluant l'approche inclusive? Quelle est la place de l'université dans la formation des enseignants pour réussir la réforme de la scolarisation inclusive? Quelle est la place de l'apprenant dans l'enseignement inclusif? Que veut dire inclusion et quelles implications l'usage de ce terme peut avoir dans nos différentes institutions (école, administrations...)? Ce sont autant de questions posées par les intervenants à la Conférence internationale organisée, lundi dernier, par la cellule d'accompagnement, de sensibilisation, d'appui et de médiation (Casam), sous l'égide de la faculté des lettres et des langues de l'université Abderrahmane Mira de Béjaïa.

En effet, sous la thématique centrale «L'université algérienne et les pratiques inclusives. De la réalité aux perspectives», deux conférences plénières intitulées «Enjeux formels, non formels et informels autour de l'éducation inclusive», et «Construire une école inclusive, défis et leviers» ont été animées respectivement par les professeurs Ramel Serge et Thomazet Serge des universités de Lausanne et Clermont-Auvergne, deux experts de l'Unesco. Dans son exposé, le professeur Ramel a fait une rétrospective des mouvements sociaux, basés sur une succession de vagues réformatrices qui ont abouti à la déclaration mondiale sur l'éducation pour tous (Unesco 1990) pour arriver aux «principes directeurs pour l'inclusion dans l'éducation en 2009».

«L'éducation inclusive a pour objectif d'assurer aux enfants aux besoins spécifiques l'égalité des droits et des chances en matière d'éducation. Elle se veut un moyen pour atteindre les objectifs de l'éducation pour tous qui promeuvent une approche basée sur l'enfant», affirme le professeur Ramel. De son côté, le professeur Thomazet explique que «l'éducation inclusive se rapporte à l'ensemble des mesures qu'une école, une municipalité ou une institution doit prendre pour pouvoir répondre à la diversité des élèves, des citoyens... L'éducation inclusive repose plutôt sur des pratiques inclusives évolutives qui peuvent être adaptées à différents contextes et à différents niveaux et sur tous les plans». Une approche qui passe par la formation des enseignants spécialisés pour la prise en charge des élèves aux besoins spécifiques. Pour le professeur Thomazet, la communauté éducative est face à un véritable dilemme: créer des classes spéciales pour la prise en charge de ces personnes vulnérables, qui est en elle-même une forme d'exclusion, ou bien intégrer cette catégorie de gens dans une classe normale qui pourrait perturber l'enseignant non formé dans l'avancement de ses programmes. Un dilemme auquel il faudrait répondre objectivement, car pour ce dernier «l'éducation inclusive est la possibilité de socialiser les personnes aux besoins spécifiques pour les mettre en capacité et non en conformité...».

En somme, un débat qui s'installe dans les pays développés ou en voie de développement étant donné que le discours sur la considération des différences, l'égalité des chances et le partage des espaces, a vu ces dernières années, la notion d'inclusion se généraliser. Qu'en est-il de notre école? le débat doit s'installer pour se mettre au même diapason...