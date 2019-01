PLUSIEURS MESURES DESTINÉES À LEUR FACILITER LA VIE Sonelgaz gâte ses travailleurs et ses retraités

Par Ilhem TERKI -

Signature de plusieurs conventions entre Sonelgaz et la Fntieg

L'une des conventions vise à garantir une meilleure prise en charge de la retraite complémentaire.

Hier à Alger, plusieurs conventions ont été signées entre Sonelgaz et la Fédération nationale des travailleurs des industries électriques et gazières (Fntieg). Ces conventions ont été signées afin doffrir de meilleures prestations et services aux travailleurs de ce groupe énergétique public. Cette cérémonie a été organisée en présence du P-DG de Sonelgaz, Mohamed Arkab, du président de la Fntieg, Achour Telli, et en présence des ministres, respectivement, de l'Energie, Mustapha Guitouni, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, et de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, et du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta), Abdelmadjid Sidi Saïd.

Le P-DG de Sonelgaz, Mohamed Arkab, a indiqué que cette convention vise à garantir une meilleure prise en charge de la retraite complémentaire. En effet, Sonelgaz s'engage à financer un complément d'un taux de 1,5% de l'assiette mensuelle globale soumise à la sécurité sociale pour assurer les besoins du Fonds de la retraite complémentaire des travailleurs du groupe. Selon le même responsable, la deuxième convention a été signée entre sept filiales de Sonelgaz et la Mutuelle générale des travailleurs des industries électrique et gazière (Muteg), permettant aux travailleurs de ces entreprises de bénéficier des services offerts par cette mutuelle. Concernant le volet de la formation, une convention a aussi été signée entre Sonelgaz, la Fntieg et l'institut de formation et d'évaluation de Sonelgaz (Ifeg), afin d'assurer la formation de 300 élus syndicaux et délégués du personnel, relevant des sociétés du groupe, et ce, dans les domaines du Partenariat social et du droit du travail. Dans ce même cadre, le groupe Sonelgaz a signé une convention avec le Fonds des oeuvres sociales et culturelles des travailleurs des industries électrique et gazière (Fosc) et l'hôpital Mustapha Pacha (Alger) portant sur l'achat de matériels et d'équipements médicaux au profit des malades admis dans cet établissement hospitalier. Lors de cette cérémonie de signature, le P-DG de Sonelgaz a considéré que ces conventions constituaient «un nouveau cadre qui encourage les travailleurs du groupe à donner le meilleur d'eux-mêmes». Il a fait savoir que, l'objectif est aussi de faire converger tous les travailleurs du groupe dans cette efficacité recherchée: réduction des charges, augmentation du profit, réalisation efficace du programme de développement.

«Nous avons besoin de faire adhérer tout le monde», a-t-il souligné encore une autre fois.



Quant à la troisième convention, elle a été signée entre la Muteg et la Cnas dans le but de permettre aux adhérents à cette mutuelle de bénéficier des facilitations en matière d'utilisation de la carte Chifa et du système du tiers payant.

Un chiffre d'affaires de 390 milliards DA en 2018

Le Groupe Sonelgaz a réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires de plus de 390 milliards DA, a indiqué, hier à Alger, son président-directeur général (P-DG), Mohamed Arkab. «Sonelgaz a réussi à réaliser un chiffre d'affaires important s'élevant à 390 milliards DA, à travers, notamment, le recouvrement d'une grande partie de ses créances auprès des clients», a fait savoir Arkab dans une déclaration à la presse en marge de la signature de conventions pour l'élargissement des services sociaux en direction des fonctionnaires du Groupe. Les créances de Sonelgaz (factures impayées par les clients) ont reculé de 86 milliards DA en 2017 à 50 Milliards DA en 2018, a-t-il précisé. Ces résultats «importants» sont «le fruit du plan d'action adopté par le groupe en 2018 en sus de l'aide de l'Etat», a ajouté Arkab. Il a fait savoir, dans ce sens, que le groupe avait bénéficié récemment d'un crédit de 380 Mds DA pour la poursuite de son programme d'investissement.