COMPLEXE SIDÉRURGIQUE D'EL HADJAR Efforts pour un challenge probant

Par Wahida BAHRI -

Les équipements de production ont été submergés à hauteur de 5 mètres par les eaux

Réconfortés autour d'un même objectif, la direction et le partenaire social sont parvenus à la sauvegarde et la protection du complexe d'El Hadjar.

En effet, les mauvaises conditions climatiques qui ont sévi la semaine dernière, sur la wilaya de Annaba, ont occasionné des désagréments qui n'ont pas épargné le complexe sidérurgique d'El Hadjar. Celui-ci, dont, rappelons-le, les équipements de production, le HF2 entre autres, ont été submergés à hauteur de 5 mètres, par les inondations, provoquées par le refoulement de l'oued Seybouse. Situation qui a mis à rude épreuve tant le staff dirigeant que l'ensemble des sidérurgistes. Une épreuve surpassée avec brio, en témoignent les louanges du secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines, Kheireddine Medjoubi. Le commis de l'Etat avait été dépêché par son département de tutelle, pour l'évaluation des dégâts prévalant au sein du complexe. A sa grande surprise, après une visite dans l'ensemble des unités du complexe et le HF2, il a relevé que l'équipe administrative et les travailleurs, se sont surpassés en matière de prise en charge, mais surtout d'anticipation. Des caractéristiques témoignant de la capacité et de la compétence des cadres et travailleurs algériens, les sidérurgistes entre autres. Aussi, dans un point de presse animé hier, au sein du complexe, le SG du département de Youcef Yousfi, a vivement salué l'assistance des autorités de la wilaya de Annaba, mais aussi, de la mobilisation continue du staff dirigé par le P-DG Chemseddine Maâtallah. Cet esprit des sidérurgistes animés d'une forte mobilisation, pour la remise en production de l'ensemble des équipements du complexe, le HF2 notamment. «Nous avons constaté l'état des lieux, après les inondations aussi bien dans le complexe que dans plusieurs zones de la wilaya de Annaba. Mais le point positif est le fait que les efforts conjugués du staff dirigeant et des travailleurs, par leurs efforts de mobilisation ont été déterminants.»

Au passage, Kheireddine a estimé que la situation n'est ni mince ni facile «le complexe qui dirigeait 15 000 travailleurs avec des étrangers,..., aujourd'hui, quelque 5000 employés sans aide ni assistance étrangère et en pleine situation délicate, ont relevé un défi, devant lequel, je ne puis que saluer».

L'orateur a insisté sur la préservation et la sauvegarde de ce symbole de la sidérurgie nationale. Au passage, le secrétaire général du MIE a noté que les inondations ont été provoquées par le refoulement de l'oued Seybouse. Il a également expliqué que ces changements climatiques concernent tout l'hémisphère Sud. Etant dans cette partie de l'hémisphère, l'Algérie est appelée à subir de telles perturbations susceptibles de provoquer des désagréments», a-t-il expliqué. Et d'ajouter «nous allons prendre les mesures préventives et nécessaires avec l'assistance de techniciens». Selon Kheireddine, cette harmonie dans les rapports entre la direction et les travailleurs, est le résultat d'un pacte social, saluant au passage le partenaire social. Ce constat éloquent, fait par le SG du MIE, a été appuyé d'un défi lancé par la direction du complexe et l'ensemble des travailleurs. Ces derniers ont épargné au complexe des pertes estimées à des millions de DA et d'euros. «Si les cadres du complexe avaient opté pour la haute tension, les transformateurs de 6 000, 30 000 et 1 500ww auraient pu exploser», a indiqué Maâtallah, P-DG du complexe d'El Hadjar. Intervenant dans ce sens, il a fait savoir qu'un seul équipement coûte 250 000 euros. La mise en place prendrait au minimum 18 mois. Pis encore, l'arrêt du HF2 a été une action très courageuse, mais surtout significative de la compétence des cadres de Sider. «Pour arrêter le FG2, il fallait attendre son refroidissement, le haut niveau des cadres sidérurgistes d'El Hadjar, leur a permis de le faire, pour éviter tout désagrément à ce poumon de la production sidérurgique en Algérie», a expliqué Maâtallah. Ce sont là, quelques interventions d'envergure, opérées par les sidérurgistes du complexe, qui aujourd'hui, sont déterminés à remettre en activité le complexe le plus tôt possible.

Selon le P-DG du complexe, il y a un manque à gagner, de 2,4 milliards de DA. Pour cela, le complexe doit être fonctionnel dans 15 jours, Un challenge, que la direction générale du complexe, avec l'assistance des employés d'El Hadjar, s'est fixée. A la base de ce défi, les équipements dont est doté le complexe, notamment pour le séchage des outils mouillés. Au moment de la mise sous presse, le laminoir à chaud totalement sec est déjà en pleine production, entre autres. Pour le HF2, les responsables d'El Hadjar, sont décidés à le faire redémarrer au plus tard aujourd'hui. Ces propos et bien d'autres renseignent, sur la détermination des uns et des autres quant à la relance de l'industrie sidérurgique, en pole position, et redonner à El Hadjar sa place dans l'économie tant à l'échelle nationale qu'internationale.