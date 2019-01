PROTECTION CIVILE DE BÉJAÏA Un mort et deux sauvetages in extrémis

Par Arezki SLIMANI -

Les éléments de la Protection civile de Béjaïa n'ont pas chômé ces dernières vingt-quatre heures. Dans la nuit d'avant-hier, les secours ont pu in extrémis sauver une femme de 50 ans et son fils âgé de 24 ans, suite à l'inhalation du monoxyde de carbone, émanant du chauffage à gaz de ville. Ce sauvetage a été possible suite à la persévérance du médecin et de toute l'équipe intervenante qui n'ont cessé de procéder à la réanimation des deux évacués, surtout la femme qui était inconsciente... jusqu'au CHU de Béjaïa... Le lendemain, les pompiers sont intervenus pour un accident de la route qui a coûté la vie à un jeune homme, I.M. originaire d'Akfadou. Les pompiers n'ont fait que constater le décès de la victime âgée de 36 ans. Le dérapage suivi du renversement de son véhicule, qui a par la suite percuté un arbre, au sens unique (El Kseur vers Oued Ghir) sur la RN12 lui a été fatal. Les mêmes services ont dû intervenir, pour un feu d'origine électrique, au niveau de la cage d'escaliers d'un bâtiment (R+5), ayant détruit une quinzaine de compteurs au RDC. Des courts-circuits qui se sont propagés vers les étages supérieurs, à travers la cage d'escalier, par le biais des gaines techniques (placards) accompagnés de fumées, ont incommodé une femme de 50 ans, soignée sur place .