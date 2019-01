DENSE ACTIVITÉ POUR MESSAHEL À WASHINGTON Retour sur le périple américain

Par Brahim TAKHEROUBT -

Abdelkader messahel et michael pompeo

Il s'est entretenu avec Risch James président de la commission des Affaires étrangères du Sénat américain, David Hale sous-secrétaire d'Etat américain aux Affaires politiques et enfin le secrétaire d'Etat américain, Michael Pompeo.

Echanges avec de hauts responsables US, rencontres, conférences dans des institutions prestigieuses. Abdelkader Messahel ne s'est pas contenté du strict cadre de la 4ème session du dialogue stratégique entre l'Algérie et les Etats-Unis qui s'est tenue les 28 et

29 janvier derniers à Washington. Le programme du ministre des Affaires étrangères a été dense et ce déplacement chez l'Oncle Sam lui a permis d'exprimer et d'expliquer la position de l'Algérie sur nombre de questions non seulement au plan bilatéral mais aussi régionales, notamment au plan politique et sécuritaire. Cela d'une part, d'autre part il a saisi cette occasion pour faire de la diplomatie économique en exposant les opportunités et les avantages comparatifs qu'offre l'Algérie aux investisseurs américains et enfin, passage obligé, il a rencontré la communauté algérienne établie aux Etats-Unis. Messahel s'est étalé sur l'inédite expérience sécuritaire algérienne dans le cadre d'une conférence organisée au Centre des études internationales stratégiques de Washington. Devant un auditoire très intéressé, le ministre des Affaires étrangères a expliqué comment l'Algérie a-t-elle pu sauvegarder sa stabilité alors qu'elle évoluait dans un environnement très hostile marqué par la persistance de graves crises sécuritaires. Le conférencier a souligné que cette stabilité instaurée après une décennie de terrorisme, est le résultat d'une démarche de paix qui tire ses racines des fondements de la société algérienne, ses us et sa religion, ainsi que la clairvoyance de ses dirigeants politiques. Rencontrant les représentants de la communauté nationale établie aux Etats-Unis, Abdelkader Messahel a fait part «des mesures prises, dans ce cadre, pour l'amélioration du service consulaire, notamment la modernisation et la numérisation de l'administration». Il a également rappelé les décisions du président de la République en faveur de la communauté nationale à l'étranger pour ce qui est de l'accès au logement en Algérie et l'accompagnement des investisseurs et des jeunes de cette communauté. Au tableau des hautes personnalités américaines, Messahel s'est entretenu avec Risch James président de la commission des Affaires étrangères du Sénat américain, David Hale sous-secrétaire d'Etat américain aux Affaires politiques et enfin à l'issue de cette 4ème session de leur dialogue stratégique il a rencontré au siège du département d'Etat, le secrétaire d'Etat américain, Michael Pompeo. A ce titre, il faut dire que le communiqué final sanctionnant cette session du dialogue stratégique a été éloquent. L'Algérie et les Etats-Unis d'Amérique se sont engagés à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment politique, sécuritaire, économique et culturel. «Les deux gouvernements sont convenus de poursuivre leur coopération afin de promouvoir leur intérêt commun à la stabilité régionale et à la défaite des groupes terroristes, notamment Aqmi et l'EI», ont affirmé Alger et Washington dans le communiqué conjoint publié Les deux parties ont souligné, à l'occasion. leur «ferme soutien à un engagement accru des entreprises, à un commerce libre, juste et réciproque et à un partenariat économique plus étroit».



Messahel aujourd'hui en Inde

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, effectuera, aujourd'hui, jusqu'au 1er février, une visite officielle en Inde, à l'invitation de son homologue indienne, Sushma Swaraj, a indiqué, mercredi dernier, un communiqué du ministère. Cette visite ´´intervient dans un contexte marqué par la volonté des deux pays de renforcer et d'approfondir les relations bilatérales dans divers domaines, au mieux des intérêts communs des deux pays», a ajouté le communiqué. M. Messahel aura, au cours de cette visite, «des rencontres avec les hautes autorités indiennes pour examiner les relations bilatérales et échanger les vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun».