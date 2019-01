ELLE LANCE OFFICIELLEMENT LE CONCOURS DU VILLAGE LE PLUS PROPRE L'APW de Béjaïa innove

Par Arezki SLIMANI -

Ce concours a été lancé officiellement hier en présence des représentants de la société civile

La wilaya de Béjaïa s'offre un nouveau cadre motivant, qui ne peut que contribuer à l'amélioration de la situation hygiénique au niveau des quartiers et villages. Le concours du village et quartier le plus propre est lancé depuis hier.

Ce nouveau cadre se décline sous forme d'un concours à l'adresse de la société civile en vue de la motiver et de l'impliquer dans une option qui n'a de valeur que de ressusciter les traditions ancestrales de volontariat, qui ont toujours fait honneur à la Kabylie. Ce concours a été lancé officiellement hier en présence des représentants de la société civile, dont les comités de villages et de quartiers, les associations et les élus locaux. Une sorte de cahier des charges, déterminant les conditions de participation. Au préalable, les villages et les quartiers doivent montrer leur volonté de participation en prenant connaissance des modalités et des critères sur lesquels ils seront visités à partir du 29 mai par la commission d'évaluation, composée d'élus, de représentant des directions de l'environnement, tourisme et culture.

Les voies publiques, la gestion des déchets, les places publiques, les fontaines, abreuvoirs et sources, lieux de culture, cultes et monuments, les cimetières, les règlements intérieurs des villages ainsi que les espaces verts et de détente, sont les principaux points sur lesquels seront notés les participants à ce concours pour un total de135 points. 1,5 milliard de centimes sont consacrés à ce concours du village ou quartier le plus propre de la wilaya, qui portera le nom du défunt Djamel Allam, comme affirmé précédemment par le président de l'Assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa après l'annonce de ce concours en septembre dernier Ce concours, qui sera à coup sûr, une motivation supplémentaire qui incitera les associations et les comités de village à s'inscrire dans la dynamique de la sauvegarde de l'environnement, mais également de la santé publique, debouchera sur la récompense de cinq lauréats sous forme d'aides financières, qui permettront d'engager des projets de développement, indique le président de l'APW. La récompense ne concernera pas seulement le mouvement associatif et les comités de villages, l'APW a jugé également utile de soutenir les entreprises partenaires de l'opération, en leur réservant la coquette somme de 700 autres millions de centimes.

«Les cinq meilleurs villages ou quartiers de la wilaya seront récompensés chaque année. La récompense sous forme d'argent sera remise directement aux responsables des quartiers et villages ayant émergé», a déclaré le président de l'APW, Mehenni Hadadou, non sans préciser que «les responsables des villages ou des quartiers lauréats auront toute la latitude d'utiliser ces récompenses comme bon leur semble». Revenant sur les objectifs du concours, le P/APW a insisté sur l'impératif de la préservation de l'environnement et surtout la réhabilitation de nos valeurs ancestrales, celles qui ont toujours fait honneur à nos villages dans un passé récent, du temps où les villageois organisaient régulièrement des volontariats pour nettoyer les cimetières, rafistoler les ruelles, désherber les alentours des villages avant l'arrivée de l'été et bien d'autres actions collectives pour le bien-être de tous. Ce qui se faisait avant volontairement avec juste pour souci, un cadre de vie exemplaire, se fera désormais sous forme de compétition avec au bout, une récompense à même d'améliorer les finances du village ou du quartier et ouvrir la voie vers d'autres améliorations, telle la réhabilitation d'une mosquée, d'une fontaine ou encore d'autres actions nécessitant de l'argent frais. Connaissant l'état de déliquescence des organisations ancestrales des villages, il faudra sans doute beaucoup de temps pour voir la quasi-totalité des villages et quartiers, prendre part à ce concours. Leur réhabilitation reste l'un des impératifs visés, par ailleurs et c'est là l'autre avantage de cette compétition, faut-il le souligner à la fin.