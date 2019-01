UNE DÉLÉGATION DÉPÊCHÉE PAR HOCINE NECIB "Il faut un barrage à Annaba"

Par Wahida BAHRI -

la Coquette attend son barrage...

Un projet de réalisation d'un barrage pour collecter les eaux pluviales et la maîtrise de leur débit vers l'oued, sera lancé à Bouhdid, dans la zone Ouest de Annaba.

C'est ce qui a été retenu lors, de la visite de la délégation, dépêchée par Hocine Necib, ministre des Ressources en eau, à Annaba hier. «La portée du projet, consiste à protéger la région Ouest de la ville, des inondations», a indiqué, Slimani Zenagui, inspecteur général au département des Ressources en eau. «Le projet est confié à l'Agence nationale des barrages et des transferts (Anbt) et sera réalisé dans les meilleurs délais», a-t-il ajouté. Et d'expliquer: «L'ouvrage constituera une solution définitive au problème des inondations causées par l'oued Bouhdid dans la plaine Ouest de la ville de Annaba», soulignant que «les importants projets réalisés à Annaba au profit du secteur des ressources en eau, notamment les opérations de mise à niveau et d'entretien des 35 stations de pompage ont permis d'éviter des dégâts, qui auraient pu être plus importants durant ces intempéries». Par ailleurs, la visite a été une occasion pour l'émissaire de Hocine Necib, de s'enquérir avec le wali de Annaba, des opérations de prise en charge des dégâts, voire des stigmates des inondations, dans plusieurs communes et localités de la wilaya de Annaba, El Bouni, El Hadjar et Sidi Amar entre autres. Slimani Zenagui s'est rendu également à Gharbi Aïssa où il a inspecté les mesures de prise en charge des dégâts des inondations, en raison des travaux de réalisation d'une station-service. Toutefois, il convient de noter que, si ce chantier est jugé être à l'origine des inondations, ce n'est pas le cas dans les autres communes et daïras de la wilaya où la catastrophe est le résultat du refoulement de l'oued Seybouse. Car, convient-il de signaler que, la wilaya de Annaba de par sa position géographique, est située au-dessous du niveau de la mer. Avec la montée des océans, résultant du réchauffement climatique, conséquence directe sur la mer Méditerranée, dont les eaux ont augmenté. Le refoulement des eaux de l'oued Essaf Saf et de l'oued Seybouse était inévitable. En conclusion, c'est tout l'hémisphère Sud de la planète qui est désormais confronté à faire face aux aléas des conditions climatiques, susceptibles de provoquer des désagréments. Dans cette optique, le ministère des Ressources en eau s'est lancé dans une anticipation, devant prévenir d'éventuelles catastrophes. Egalement, conscient de la situation, le wali de Annaba, dans une réflexion versée dans ce sens, a relevé un rapport détaillé à sa tutelle, sur les risques d'inondations à Annaba. Le département de Nouredine Bedoui, ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, n'a pas lésiné sur les moyens. 360 millions de DA ont été alloués à Annaba pour la prise en charge de tous les points noirs, a indiqué le wali de Annaba, en précisant que deux entreprises publiques sont déjà à l'oeuvre. Par ailleurs, le chef de l'exécutif a multiplie ses sorties d'inspection, pour assister personnellement aux opérations de prise en charge des sinistrés. Notons qu'au moment de la rédaction, le mauvais temps battait son plein à Annaba avec des vents violents et de fortes chutes de pluie.