CENTRE ANTICANCER DE DRAÂ BEN KHEDDA (TIZI OUZOU) La structure reçoit ses premiers patients

Par Aomar MOHELLEBI -

La mise en service du centre anticancer de Draâ Ben Khedda a été effectuée jeudi dernier

Désormais, les malades atteints de cancer peuvent déposer leurs demandes de prise en charge au niveau du centre, sur place, dans le bureau du secrétariat médical.

Après un retard de plusieurs années, le centre anticancer de Draâ Ben Khedda (wilaya de Tizi Ouzou) a enfin été inauguré, partiellement, jeudi dernier en grande pompe. Il s'agit de l'un des projets les plus importants et les plus coûteux dont a bénéficié la wilaya de Tizi Ouzou ces deux dernières décennies dans le secteur de la santé.

La mise en service du centre anticancer de Draâ Ben Khedda a été effectuée jeudi dernier sous la supervision de Abbès Ziri, directeur de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette mise en service est toutefois partielle, puisqu'il faudra encore attendre jusqu'au mois de mai prochain afin que le centre en question soit entièrement fonctionnel.

La première étape, enclenchée donc jeudi dernier, est celle inhérente à la mise en place de radiothérapie. A cet effet, le directeur de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou a rassuré que désormais, les demandes de prise en charge auront des réponses dans des délais très raisonnables, voire record. Lors de la journée d'inauguration du service de radiothérapie du centre de lutte contre le cancer de Draâ Ben Khedda, jeudi dernier, deux patients y ont été admis et ont reçu les soins nécessaires.

Le directeur de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou a précisé que l'un des deux patients en question est un cas de cancer du sein, tandis que le second est atteint d'un cancer de la prostate.

Une équipe de spécialistes était sur place pour la prise en charge des deux patients. Il s'agit, entre autres, du médecin- chef du service de radiothérapie Benzidane et des médecins Sedkaoui, Abrous, Yebri, et Ait Cheikh. Ce dernier est, pour sa part, le chef de service de l'unité de médecine physique du même centre. Selon Abbès Ziri, toute l'équipe médicale du centre anticancer de Draâ Ben Khedda a bénéficié d'une formation adéquate à l'hôpital de Aïn Naâdja à Alger, mais aussi au centre de lutte anticancer de la wilaya de Annaba. -Désormais, les malades atteints de cancer peuvent déposer leurs demandes de prise en charge au niveau du centre, sur place, au bureau du secrétariat médical.

Après quoi, le dossier médical de chaque patient programmé sera étudié pour que ce dernier puisse bénéficier des séances de traitement dans des délais raisonnables.

Le lancement du service de radiothérapie, jeudi dernier, a été suivi par les autres services du centre anticancer et les responsables locaux du secteur ont choisi d'ouvrir ce premier service, car ce dernier constitue une priorité à leurs yeux. «L'ouverture de ce service s'inscrit dans l'optique d'une approche qui consiste à démarrer cette activité qui est le maillon manquant dans le traitement des pathologies cancéreuses dans la wilaya de Tizi Ouzou», a déclaré Abbès Ziri, en marge de l'inauguration en question. Il y a lieu de souligner, en outre, que ce centre anticancer, premier du genre dans la wilaya, a été réalisé au titre du programme complémentaire de soutien à la croissance.

Le directeur de la santé a indiqué que l'inauguration du centre dans sa totalité aura lieu le 30 mai 2019 d'après les délais contractuels de réception et de livraison du projet.

Le centre anticancer de Draâ Ben Khedda est doté d'une capacité de 140 lits.

Le centre en question mettra un terme au calvaire des déplacements des patients atteints de cancer qui étaient contraints jusque-là de faire des déplacements coûteux et éreintants jusqu'à Alger ou Blida pour recevoir les soins vitaux nécessaires, notamment pour qu'on les programmes en radiothérapie. Le projet du centre anti-cancer de Draâ Ben Khedda a coûté 9 milliards de dinars.