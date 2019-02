LE MINISTRE DE L'HABITAT ANNONCE 90 000 logements Aadl pour 2019

Par Aomar MOHELLEBI -

La wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié, depuis une décennie, de 8000 aides à l'habitat rural.

Le ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar, en visite à Tizi Ouzou jeudi dernier, a révélé que le programme national de logements, inscrit dans le cadre de l'exercice 2019, prévoit en partie la réalisation de 90.000 nouvelles unités Aadl. En outre, le même responsable a précisé que rien qu'en janvier 2019, 40.000 logements, tous genres confondus, ont été distribués à l'échelle nationale en indiquant que des citoyens résidant dans pas moins de 34 wilayas en ont profité. Par ailleurs, Abdelwahid Temmar, qui a effectué une visite-marathon jeudi dernier dans la wilaya de Tizi Ouzou, a inspecté plusieurs projets dans plus d'une commune. Le ministre a indiqué qu'un programme spécial et important sera accordé à la wilaya afin de répondre favorablement à toutes les demandes en matière de logement et d'habitat de manière générale. «Toutes les demandes de logements exprimées seront progressivement prises en charge grâce à un programme important et spécial au profit de la wilaya de Tizi Ouzou», a déclaré Abdelwahid Temmar en marge de la cérémonie de distribution de 1300 décisions de pré-affectation de logements de formule Aadl ainsi que de

400 aides à l'habitat rural au siège de la wilaya. Le premier responsable du secteur de l'habitat s'est engagé à satisfaire à court terme l'ensemble des demandes exprimées, notamment en ayant recours à la formule location-vente. Temmar a révélé que le quota réservé à la wilaya de Tizi Ouzou est très élevé. Ce qui permettra à tous les souscripteurs de voir leurs demandes prises en charge. Le même responsable a constaté que Tizi Ouzou connaît une véritable dynamique en matière de logements promotionnels aidés (LPA). Ce qui fait que la wilaya aura droit à un programme LPA ouvert qui avancera en fonction de la disponibilité d'assiettes foncières. Il appartient donc aux autorités locales de mobiliser lesdites assiettes afin d'accélérer la généralisation de ce mode d'achat de logements (LPA) très prisé.

Abdelwahid Temmar a rappelé en outre que la wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié, depuis une décennie, d'un important programme et rien qu'en 2018, 8000 aides à l'habitat rural ont profité aux citoyens de la région. Dans le but de donner un coup de fouet au secteur, il y a nécessité d'encourager la formule de l'habitat rural groupé. «L'Etat accompagnera ces projets en prenant en charge le volet viabilisation.» Le ministre a déclaré à ce sujet: «L'état a dégagé tous les moyens financiers nécessaires afin de prendre en charge le déficit en matière de viabilisation des sites de logements qui en sont encore dépourvus.» Abdelwahid Temmar a présidé une réunion avec les promoteurs immobiliers publics et privés de la wilaya de Tizi Ouzou avant de procéder à la pose de la première pierre de plusieurs projets dont celui des 3500 logements, les 2300 logements Aadl, les 1000 logement LPL et les 200 logements LPA.

Le premier responsable du secteur de l'Habitat a, en outre, posé la première pierre des projets des 1 500 logements AADL de Drâa El Mizan ainsi que du chantier des 200 logements LPL d'Iferhounene. Il y a lieu de souligner que plusieurs projets en cours de réalisation dans la wilaya de Tizi Ouzou dans le secteur de l'habitat sont en souffrance et accusent des retards énormes. Le cas le plus flagrant est celui du projet Aadl 2001-2002. De nombreux autres chantiers de construction de logements sommeillent également à l'instar du projet des 100 logements LPA de Draâ Ben Khedda. Tous les souscripteurs, victimes de ces retards, ont placé de grands espoirs dans la visite de Abdelwahid Temmar, jeudi dernier, à Tizi Ouzou. Ils souhaitent ardemment que Abdelwahid Temmar use de toutes ses prérogatives afin qu'ils accèdent à leurs logements dans des délais raisonnables.