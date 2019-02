BÉJAÏA La Cnas sensibilise les employeurs

Par Arezki SLIMANI -

Afin de garantir aux travailleurs étrangers des conditions sociales semblables à leurs homologues algériens, la Cnas de Béjaïa a sensibilisé les employeurs pour les déclarer.

Dans le cadre de la continuité des activités de communication et suivant le plan stratégique de la tutelle qui s'étale sur deux années, l'agence Cnas de Béjaïa a jugé utile d'inviter les opérateurs économiques toutes catégories confondues pour une séance d'information et de sensibilisation sur l'obligation légale de procéder à la déclaration des étrangers exerçant en Algérie conformément à la loi 83-14 relative aux obligations des assujettis à la sécurité sociale. Partant d'un constat selon lequel des employeurs font appel à la main-d'oeuvre étrangère, notamment marocaine et subsaharienne, la Caisse nationale d'assurance sociale a voulu devancer les événements en initiant un rendez-vous auquel ont pris part près d'une cinquantaine d'employeurs. Le directeur de la Cnas a insisté sur l'importance de la déclaration de cette catégorie de travailleurs en expliquant les dispositions légales relatives aux obligations des assujettis à la sécurité sociale. La loi 83- 14 du 2 juillet 1983 stipule clairement «l'obligation de déclaration et d'affiliation des travailleurs quelle que soit leur nationalité». A cet effet, si l'employeur exploite un étranger, il doit procéder au dépôt sous la dizaine d'une déclaration d'affiliation qui comprend une demande d'immatriculation et affiliation, une copie du passeport, un document valide pour prouver la possibilité d'effectuer une activité en Algérie délivré par la direction de l'emploi compétente. Il s'agit soit d'un permis de travail, d'une autorisation de travail, d'un permis de travail pour étranger non soumis à un permis de travail. Les responsables de la caisse d'assurance de Béjaïa ont, à la fin appelé les employeurs à se rapprocher des structures de la caisse pour régulariser leurs situations respectives d'éviter des mesures pénalisantes, qui ne sont pas dans l'intérêt des opérateurs économiques.