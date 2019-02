BÉJAÏA Le CHU face à la violence

Par Arezki SLIMANI -

Le Centre hospitalo-universitaire de Béjaïa ne souffre pas seulement de dysfonctionnement et de l'exiguïté des locaux, mais également du fléau de la violence, qui n'y est pas sans susciter l'inquiétude des responsables et des employés.

Rien ne va plus au CHU de Béjaïa. La situation se dégrade au fil du temps au sein de cette institution. En l'espace de 10 jours, le service de contentieux du Chub a enregistré deux importantes agressions. La première a eu lieu en date du 22.01.2019, au niveau de l'unité hospitalo-universitaire de Targa Ouzemour où une infirmière a fait l'objet d'une agression physique par un citoyen venant faire sortir son fils au service de nurserie. La deuxième s'est produite cinq jours après au niveau des urgences médico-chirurgicales de l'Unité hospitalo-universitaire Khelil Amrane à l'encontre d'un médecin urgentiste menacé de mort avec arme blanche. Ce n'est là que quelques faits cités dans l'exercice d'une profession décrite comme la plus délicate, notamment de nuit lorsque les urgentistes reçoivent des cas peu commodes. Cette intenable situation a fait réagir les responsables de cette institution de la santé publique, qui viennent de dénoncer via la cellule de communication. «cette violence dans nos hôpitaux», devenue «un véritable fléau qui infecte la vie professionnelle des personnels de la santé», écrit le chargé de communication dans un communiqué rendu public jeudi. Le nombre important d'usagers, qui ne cesse d'augmenter, étouffe les structures du Centre hospitalo-universitaire, dont l'exiguïté des structures ne laisse aucune place à un bon accueil des patients. Incapables de contenir tout ce monde, ces structures de Béjaïa vivent régulièrement des situations de tension induisant des comportements violents et agressifs de certains usagers qui s'acharnent sur le personnel qui n'a en réalité, aucun tort dans cet état de fait. «Des événements graves mettant en péril la sécurité des personnels et des patients en plein pavillon des urgences, a conduit souvent la direction générale du Chub à interpeller à chaque fois les forces de sécurité», indique Atman Mahdi, le chargé de communication du CHU de Béjaïa, décrivant, une situation «cruelle et intolérable!». Face à cette situation «regrettable et inadmissible», la direction générale du Centre hospitalo-universitaire de Béjaïa, «dénonce avec force ces actes irresponsables qui perturbent le climat de travail» et lance un appel fraternel à tous les personnels (médicaux, paramédicaux, administratifs et techniques) pour rester «vigilants et solidaires afin de permettre à notre établissement de garantir une prise en charge de qualité aux patients».