FERAOUN ET BARBACHA Les transporteurs en grève

Par Arezki SLIMANI -

Pour une histoire de changement d'emplacement de l'arrêt traditionnel, décidé par la collectivité d'Amizour, les transporteurs des communes de Feraoune et Barbacha, sont entrés en grève jeudi, refusant d'assurer le transport des usagers vers leurs villages dans les communes sus-citées. Cette action des profestionnels du transport de Feraoune et de Barbacha trouve sa raison d'être dans la mesure prise, récemment par l'autorité communale d'Amizour, refusant l'octroi d'une autorisation pour effectuer des arrêts, comme c'était le cas auparavant, au niveau de la station principale de bus de la commune. Pour des raisons qui la concernent, la commune a affecté un autre arrêt à ses transporteurs au lieudit Pâtisserie, sur la Route nationale 75. Une mesure rejetée par les transporteurs qui estiment que l'endroit en question est exigu et cause des désagréments aux voyageurs. Les grévistes ont donc protesté et exigent le retour à leur ancien arrêt. Il va de soi que ce mouvement de grève a engendré des répercussions sur le mouvement des usagers vers Béjaïa et Amizour.

Les bus des transporteurs ont été stationnés au lieudit Boufetloune, sur la RN75, dans l'attente d'une issue favorable à la revendication exprimée.