TÉBESSA Il tue sa mère d'un coup de pelle

Par Hasna YACOUB -

La vie n'était déjà pas facile pour cette mère de cinq enfants qui devait trouver continuellement le moyen de boucler les fins de mois difficiles avec la maigre pension de retraite que lui a laissée son défunt mari.

La sexagénaire, originaire de la ville Oklet Lakssass dans la wilaya de Tébessa, devait, en plus des difficultés financières, faire face à la maladie psychique de trois de ses enfants, deux filles et un jeune homme. Ce dernier, la trentaine, a d'ailleurs commis l'irréparable lundi dernier par manque de tranquillisants. Insistant auprès de sa mère pour obtenir de l'argent lui permettant de se procurer des barbituriques et face au refus de cette dernière, il perd son contrôle et s'en prend à la vieille dame. Le jeune homme brutalise celle qui l'a mise au monde et l'étrangle avec son propre foulard. Sa colère ne retombe pas et il va chercher une pelle pour lui donner un coup violent à la tête qui lui sera d'ailleurs fatal. Les enfants de la victime qui ont tenté d'arrêter le fils meurtrier, ont transporté rapidement leur mère à l'hôpital, mais c'était trop tard. Le meurtrier lui, a pris peur et s'est enfui pour se réfugier dans une maison abandonnée. Il sera aperçu par les habitants du village et arrêté, quelque temps après par les services de sécurité. Il devra être présenté à un psychiatre qui déterminera s'il peut être considéré comme responsable de ses actes au moment des faits.