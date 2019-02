2E TABLE RONDE MAROC-FRONT POLISARIO EN MARS Horst Köhler à la manoeuvre

Par Mohamed TOUATI -

Sahraouis et Marocains vont se retrouver après le scandaleux accord de pêche UE-Maroc, incluant les territoires sahraouis, voté par le Parlement européen.

Le dossier sahraoui évolue au rythme d'un pas en avant, deux pas en arrière. La première table ronde entre le Maroc et le Front Polisario qui s'est tenue les 4 et 5 décembre 2018 s'était achevée sur une lueur d'espoir. Celle de voir enfin des négociations directes s'instaurer entre les deux parties en conflit après un silence qui aura duré bientôt neuf ans. C'est donc à une véritable course contre la montre que se lance le représentant personnel du SG de l'ONU pour relever son défi: organiser des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario. La dernière fois où ils se sont installés à la même table de négociations remonte à mars 2012 à Manhasset aux Etats-Unis. Depuis, le processus de paix lancé par l'ONU se trouve dans l'impasse en raison des entraves dressées par le Maroc pour empêcher le règlement du conflit sur la base des principes de la légitimité internationale qui garantissent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et ce n'est donc certainement pas le scandaleux accord de pêche incluant les territoires sahraouis annexés par le Maroc, voté le 16 janvier dernier par le Parlement européen qui va arranger les choses. Un texte qui a piétiné l'arrêt rendu par la Cour de justice européenne qui souligne que le Sahara occidental est un «territoire distinct» du royaume et qui pourrait contrarier la démarche de l'envoyé spécial de l'Organisation des Nations unies qui entend mettre Marocains et Sahraouis autour d'une même table pour trouver une issue au conflit qui les oppose depuis près de 45 ans. «L'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, va lancer une nouvelle série de consultations avec les partis au conflit et les pays voisins en prévision d'une deuxième table ronde qu'il compte tenir en mars prochain pour remettre définitivement le processus de paix sur les rails», ont indiqué des sources proches du dossier qui ont précisé que le représentant personnel du SG de l'Onu a informé le 29 janvier le Conseil de sécurité de son intention de se réunir à nouveau avec les différentes parties en février en vue de préparer la nouvelle table ronde. Le même canal d'information évoque «des consultations intensifiées pour ficeler l'agenda de la rencontre». L'ancien président allemand qui a briffé le Conseil de sécurité sur les résultats de la première table ronde de Genève a reçu mardi dernier le soutien unanime du Conseil. «L'Afrique du Sud, soutien inconditionnel du Front Polisario, a plaidé lors de cette réunion pour un rôle plus actif de l'Union africaine dans le règlement du conflit», a ajouté la même source... L'Afrique du Sud, dont le retour à l'instance suprême des Nations unies, apporte une nouvelle dynamique aux discussions sur le Sahara occidental, a demandé que le Maroc fasse preuve de bonne volonté en prenant des mesures de confiance pour libérer les détenus politiques, autoriser les observateurs des droits de l'homme à se rendre dans les territoires occupés et cesser le pillage des ressources naturelles. Les Etats-Unis qui maintiennent la pression au Conseil de sécurité pour relancer les négociations ont insisté, de leur côté, sur la nécessité d'aboutir à «une solution mutuellement acceptable qui pourvoit à l'autodétermination du peuple sahraoui» fait-on savoir. La Minurso dont le mandat a été réduit de 6 mois doit atteindre l'objectif qui lui a été assigné et qu'elle n'a pu réaliser depuis près de 30 ans: l'organisation d'un référendum. «Nous ne soutiendrons que les opérations efficaces et efficientes, et nous chercherons à rationaliser, reconfigurer ou mettre fin aux missions qui ne sont pas en mesure de remplir leur mandat ou à favoriser une paix durable», avait le 13 décembre 2018 le conseiller à la sécurité nationale du président américain qui a regretté que le référendum d'autodétermination prévu lors du cessez-le-feu de 1991 ne se soit pas tenu depuis près de trente ans. «27ans de déploiement, 27 ans et la mission est toujours là, comment pouvez-vous justifier cela?», s'était interrogé John Bolton. lors de la présentation de la stratégie américaine, consacrée aux missions de maintien de la paix déployées en Afrique. Une déclaration qui atteste que Washington n'est pas prête à relâcher la pression...