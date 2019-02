APRÈS UN WEEK-END POLITIQUE INTENSE L'Alliance marque son territoire

Par Saïd BOUCETTA -

L'option retenue n'est pas simplement le résultat d'un consensus de façade, mais bel et bien une conviction bien plus ancrée que ne le croit l'opposition.

C'est aujourd'hui, à partir de 14 heures que les quatre partis de l'alliance présidentielle formaliseront leur soutien au président de la République. Cette étape, d'ailleurs attendue par l'opinion nationale, clôt une séquence politique, particulièrement riche où toute la composante du pouvoir a fait montre d'une démonstration de force, mais aussi d'unité. Les membres de l'Alliance ne se sont pas contentés de simples communiqués pour confirmer leurs appels au chef de l'Etat. Ils l'ont tous fait en présence de centaines de cadres des formations politiques. L'allusion est on ne peut plus claire, à savoir que le président de la République ne bénéficie pas du soutien des appareils, mais bel et bien de dizaines de milliers de militants. Les observateurs et même les opposants au chef de l'Etat ne pourront démentir une réalité qui s'est manifestée ce week-end.

On peut toujours gloser sur la nature du soutien, il reste que la base est on ne peut plus large. Si le président répond par l'affirmatif aux sollicitations de ses soutiens, ce ne sera pas à un petit comité d'admirateurs, mais à un très vaste rassemblement populaire qui prend ses racines, non seulement dans l'élite, mais également et surtout dans le pays profond. Ce qui est loin d'être une impression, s'est matérialisé à Batna où tout ce qui compte comme forces vives de la nation a apporté son soutien au président de la République.

Il serait futile de faire un procès d'«allégeance intéressée» au secrétaire général de l'Ugta, comme aux responsables de l'Alliance présidentielle. Sidi Saïd n'en «faisait pas trop», comme l'accuseraient ses détracteurs et ceux du chef de l'Etat. Il s'adressait à un parterre d'enseignants universitaires et était flanqué d'un patron d'entreprise qui n'a rien à démontrer en matière de dynamisme en matière de création d'emplois. Le patron de l'Ugta a engagé les partenaires sociaux de la Centrale syndicale, des organisations d'employeurs, créateurs de richesses. Tout ce beau monde a toute la latitude d'opter pour une autre voie. Donc, force est de constater que l'option retenue n'est pas simplement le résultat d'un consensus de façade, mais bel et bien une conviction bien plus ancrée dans l'ensemble des corps intermédiaires de la nation. Avec la sortie très solennelle, faut-il le souligner, du premier syndicaliste du pays, on aura déduit que la quasi-unanimité des acteurs qui font l'Algérie d'aujourd'hui est assez solide, pour que des critiques de quelques parties que ce soient puissent l'ébranler. On peut se poser toutes les questions que l'on veut sur ce qui se passe en Algérie, on ne peut, objectivement, pas conclure au «clan qui tient le pays et y fait ce qu'il veut». Cette lecture aurait été probable dans le cas d'une association de sigles creux, montés médiatiquement et agissant à coups de communiqués. Ce que les Algériens ont été amenés à voir ce week-end relève, au contraire, d'une démonstration de force d'un président de la République qui, quoi qu'on en dise, dispose d'une grande assise populaire. Et celle-ci a choisi de lui renouveler sa confiance. L'opposition peut toujours dénoncer une «clientèle au

service d'un clan», elle est très loin de réunir une force de frappe politique et sociale aussi puissante.