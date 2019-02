OUYAHIA CONVAINCU QUE LE PRÉSIDENT RÉPONDRA À L'APPEL "Notre choix, nous l'avons fait"

Par Mohamed BOUFATAH -

Le secrétaire général du RND

Le RND appelle ses militants à préparer la campagne électorale.

A la clôture, hier, de la sixième session de son conseil national, le RND appelle dans son communiqué, les militants, les élus et les cadres du parti à se mobiliser pour faire triompher le choix de «la continuité». Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a laissé entendre jeudi à l'ouverture des travaux de la sixième session de son conseil national que «le président de la République répondra incessamment aux appels à briguer un autre mandat, lancés par plusieurs partis, dont le RND.

«Notre choix, nous l'avons fait et annoncé en juin dernier, c'est d'appeler le moudjahid Abdelaziz Bouteflika à se porter candidat encore une fois», a-t-il déclaré. «Et aujourd'hui, le 31 janvier 2019, où je parle, nous commençons à apercevoir la lueur de la bougie de cet appel et nous espérons qu'il se concrétisera», a-t-il indiqué. Il a exprimé en cette occasion une «forte espérance», de voir le président Abdelaziz Bouteflika se représenter, affichant la disponibilité de son parti à animer la campagne électorale en sa faveur.



L'avenir est dans «la continuité»

En décochant des fléchettes au candidat à la présidentielle, Ali Ghediri, le patron du RND indique: «Pour certains, l'avenir est dans le changement pour le changement. Pour ne pas dire que l'avenir dans la politique chez certains, c'est la rupture. Pour nous au RND, l'avenir est dans la continuité au service des résultats. Voilà pourquoi nous attendons avec une forte espérance l'annonce de la candidature du président Bouteflika...». «Pourquoi la continuité?», s'est-il interrogé pour enchaîner: «parce que nous sommes un pays qui se construit. Nous sommes un pays qui est en train de sortir du goulot d'étranglement de la crise (...)», a-t-il rétorqué. Il a évoqué la «bande de ceux qui scandent dégage! sans la place Tahrir et celle qui appelle au changement pour le changement». Il a critiqué ceux qui se focalisent sur «la continuité en faveur du président Bouteflika, alors que c'est le cas pour Angela Merkel en Allemagne, idem en Chine où on a supprimé la limitation des mandats pour permettre au président chinois de régner à vie», a-t-il ajouté.



On a peur du RND

Le patron du RND a dénoncé les «dépassements» et «dérapages», ayant émaillé l'élection pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, dans certaines wilayas. «L'amertume et l'indignation ne sont pas la conséquence de nos résultats à cette épreuve électorale. Ces sentiments découlent des dépassements enregistrés dans plusieurs wilayas et de la violence condamnable utilisée au niveau de certaines wilayas», a-t-il regretté.«En votre nom à tous, je condamne ces dérives qui n'ont servi ni la démocratie ni l'État de droit. En votre nom, à tous je salue aussi le courage, la discipline et l'engagement de nos cadres et de nos élus locaux face à ces épreuves». Toutefois «les dérives que nous venons de vivre ne nous détourneront pas de notre engagement au service du pays et aux côtés du président de la République», a-t-il ajouté.

Ces dépassements sont induits par «la peur» que suscite son parti devenu aujourd'hui «une force politique homogène». En faisant allusion à son allié stratégique, le FLN, il dira: «Lorsqu'on arrive à une échéance, certains ont peur de nous et d'autres font des calculs par rapport à nous. Je pense que personne n'a vu en nous un parti de l'opposition. Ils ne peuvent pas nous cocher dans cette case», a-t-il soutenu. Sur un autre plan, Ouyahia formule le souhaits de voir s'enclencher les années à venir, «un mouvement collectif des forces nationales vers un débat profond qui aboutira à un consensus solide autour de réformes courageuses et profondes dans tous les domaines».«Ces réformes (...) en garantiront la pérennité», a-t-il ajouté. Il a affirmé que «son parti se prépare à mener avec efficacité la bataille de la campagne électorale».



Le bilan de 2018 est positif

Au plan économique et social, il a notamment défendu son bilan à la tête du gouvernement. Il a indiqué que «l'année 2018 aura été marquée par de bons résultats en dépit de la situation financière difficile». «La situation sociale s'est globalement améliorée grâce à un léger recul du chômage, à une stabilisation de l'inflation et grâce à la livraison massive de logements qui se poursuit».

Il a relevé, en outre, que «l' Algérie a enregistré, en 2018, un taux de croissance de 3,4%, contrairement à des sources pessimistes qui estiment ce taux à 2%, alors que les investissements se multiplient partout à travers le pays». il a regretté le fait qu' «il ne fréquentait plus le marché», soutenant que «ses proches et amis lui rapportaient qu'une «miséricorde y régnait». Il a qualifié l'annonce de la composition de l'académie algérienne de la langue amazighe d' «un pas de plus vers la réconciliation avec notre histoire et notre identité nationale...». S'agissant des caractères de sa transcription, il a appelé «à dépolitiser ce dossier et à le laisser entre les mains des spécialistes». Il a indiqué que «les exportations hors hydrocarbures se renforcent dans plusieurs créneaux ce qui est un indicateur d'avenir prometteur», a-t-il soutenu. Pour Ouyahia, «l'Algérie a réalisé toutes ces avancées grâce au président Bouteflika». Il a, en outre, affirmé que des nouvelles exigences et attentes «s'affirment dans tous les domaines, et chez la jeunesse, qui n'a pas connu la tragédie nationale et l'ajustement structurel, mais vit aussi sur Internet», a-t-il ajouté. Pour faire face à ces défis du futur, il a indiqué que «l'Algérie a besoin de bâtir des consensus les plus larges possible autour des changements nécessaires».