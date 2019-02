IL S'ENGAGE À ASSURER 10 000 POSTES DE TRAVAIL D'ICI 2020 Global Group affiche ses ambitions

Par Notre envoyée spéciale à Batna Ikram GHIOUA -

Signature du partenariat entre la direction de l'emploi et la sécurité sociale

Les recrues choisies parmi les diplômés universitaires devraient, selon une convention avec KIA, suivre des formations en Corée du Sud.

Le Géant Global Group a signé un partenariat avec la direction de l'emploi de Batna et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la sécurité sociale mercredi dernier un accord pour l'emploi de 2500 travailleurs. Cette initiative intervient dans le but précis de répondre aux offres d'emploi pour les filiales du groupe durant l'année 2019. Dans un communiqué adressé à notre rédaction, Global Group aspire à atteindre 10.000 employés à l'horizon 2020. «Global Group, à travers ses filiales, propose aujourd'hui des offres d'emploi aux agences locales opérant dans la juridiction de Batna pour employer environ 2500 travailleurs entre cadres, ouvriers qualifiés et ouvriers d'exécution, à compter de la date de signature de cet accord jusqu'au 31 décembre 2019», indique le communiqué.

Cette signature a eu lieu en présence des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale Mourad Zemali, le patron de Global Group et le secrétaire général de l'Ugta Sidi Saïd. Si Global Group a atteint ses objectifs, aujourd'hui, c'est grâce à cette révolution dans l'industrie automobile. D'ailleurs, la ville de Batna semble être devenue un pôle important par excellence dans le développement de cette industrie qui a une portée économique locale et régionale pour absorber le taux de chômage. Par ses investissements, Global Groupe est devenu quant à lui l'un des moteurs du développement et l'émergence de l'économie. Les recrues choisies parmi les diplômés universitaires devraient selon une convention avec KIA suivre des formations en Corée. Ainsi, dans son communiqué, Global Group, qui comprend entre autre Novasup, Hyundai et KIA, «propose à travers ses filiales des offres d'emploi aux agences locales opérant dans la juridiction de Batna pour 2500 travailleurs entre cadres, ouvriers qualifiés et ouvriers exécuteurs à compter du 31 décembre 2019».

Ce n'est pas tout, puisque Global Group a également signé un autre accord avec l'université de Batna et la direction de la formation et de l'enseignement professionnels qui a permis le recrutement de 500 étudiants nouvellement diplômés des universités d'Al Hadj Lakhdar et Mostefa Ben Boulaïd qui vont bénéficier d'une formation en Corée du Sud. L'accord a été signé en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et le ministre de l'Enseignement supérieur. L'événement a eu lieu au niveau de l'usine Gloviz pour la fabrication des véhicules KIA Al Djazair. Les hôtes de la ville de Batna prononceront en la circonstance des allocutions où tous étaient d'accord pour souligner le fait que l'Algérie revient de loin et connaît aujourd'hui un développement économique des plus florissants où le pays a fait un grand pas pour passer de 2000 employés dans l'industrie automobile à 20.000 en l'espace de quatre années. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a affirmé que «ces conventions qui raccordent le secteur de l'emploi aux deux secteurs de la formation professionnelle et de l'industrie ont une dimension régionale et s'inscrivent dans le cadre de la démarche vers l'émergence d'un «pôle régional des industries mécaniques créateur de richesses et d'emplois et de transfert de technologie» ainsi que «la constitution d'un tissu de PME de sous-traitance autour de ce pôle» Pour sa part le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar a relevé que «cette initiative vient concrétiser le rêve du secteur de l'enseignement supérieur de voir l'université algérienne à l'instar de ses pairs dans le monde devenir un élément fondamental et actif dans le développement local, régional et national».