POMPIER DISPARU À BOUIRA Chronique d'une mobilisation citoyenne

Par Abdenour MERZOUK -

les recherches continuent

Venus des quatre coins du pays et des 45 communes de la wilaya, les gens ont oublié leurs divergences, leurs intérêts dans un élan de solidarité sans égal pour essayer d'apaiser les souffrances d'une famille et d'une maman qui a perdu un être cher. Bouira, dans la douleur, donne une leçon d'unité populaire qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde.

Depuis plus d'une semaine, la recherche du corps du pompier Achour Mohamed continue. Tombé le jeudi 23 janvier dernier dans un avaloir, le pompier a été aspiré par le fort débit des eaux pluviales qui menaçaient la cité des 250 Logements à l'ouest de la ville. Dès l'annonce de l'accident, les unités de la Protection civile ont accouru vers le lieu, mais aussi à la sortie du connecteur principal de la ville qui déverse sur oued Hous à la sortie sud de la ville. Le wali et le P/APW ont instantanément raccourci la visite du ministre des Moudjahidine. Le directeur général de la protection civile ainsi que le staff dirigeant de ce corps étaient sur place deux heures après les faits. Les unités de Béjaïa, Bordj Bou Arréridj, M'sila, Alger, Médéa, Boumerdès... sont venues renforcer le dispositif mis en place. A peine la nouvelle diffusée, des milliers de citoyens se sont rués pour apporter aide et assistance aux équipes engagées dans la recherche. Les entreprises publiques et privées réquisitionnent du matériel lourd et participent à l'opération. Les médias à l'image d'Echourouk News, Numidia TV, El Adjwa, El Bahia, Ennahar TV et Djazair News, El Hayat TV, la radio de Bouira, L'Expression sont sur place et suivent heure par heure le déroulement des opérations. Le poste de commandement divise l'espace en quatre zones. La première est la plus difficile puisqu'il s'agit d'inspecter le connecteur où se déverse la totalité des eaux usées et pluviales de la ville. Long de 2,7 km, les éléments du «Grimp 10», spécialisé dans les descentes vers les profondeurs et les plongeurs des unités spécialisées inspectent le tube après déviation du cours d'eau qui a emporté Achour Mohamed. Mètre après mètre, les pompiers avancent en compagnie des personnels de l'ONA qui repèrent les entrées tout au long des 2,700 km. On lâche des ballons, mais un seul ressort au niveau du dévidoir qui alimente la station d'épuration. Le commandement décide alors de percer le tube plus bas que la mosquée de la cité Zerrouki pour permettre aux plongeurs d'inspecter la partie finale du connecteur. Après toute une journée le résultat est négatif. Même si les chances de survie du pompier s'amenuisent, le commandement se réunit en briefing et décide un autre passage, puis un troisième et enfin un quatrième en aller-retour. Ces passages sont assurés par quatre équipes de 12 éléments chacune. Quatre plongeurs, quatre grimpeurs et quatre agents pompiers composent chaque section. En marge et pour véhiculer une information crédible, Nassim Bernaoui, chargé de communication auprès de la direction générale de la Protection civile et Raouf Rahmani de la direction de Bouira font des points de presse et informent en continu la presse présente. Le PC décide de concentrer les recherches tout au long de l'oued qui déverse ses crues au barrage de Tilesdit à Bechloul. L'espace est divisé en trois sections de 4 km chacune. Du matin jusqu'au soir, les pompiers, les équipes techniques spécialisées, les citoyens cherchent.



Un élan de solidarité sans égal

Facebook perturbe les recherches

Dans un climat de fraternité il y a quelques couacs causés en partie par les facebookeurs qui postent de fausses nouvelles. Alors que les pompiers extenués allaient prendre un peu de repos, une vidéo fait état de la découverte du corps. Il s'ensuit une débandade totale. Tout le monde accourt, mais à l'arrivée il n'y avait rien. Mercredi c'est un charlatan qui fait le buzz sur les réseaux sociaux en affirmant avoir le pouvoir de détecter sous terre le corps. Là aussi la ville est vite sens dessus dessous. On fait même appel à un engin qui creuse au milieu de la ville.

C'est la déception et la Protection civile réagit dans un communiqué où elle décline sa responsabilité devant pareil comportement. La famille du défunt aussi lance un appel et invite les auteurs à plus de retenue, surtout que ces publications portent atteinte à la santé et au moral des membres de la famille. Hier, vendredi, les recherches ont continué avec la participation de centaines de citoyens aux côtés des pompiers. Le colonel Moulai, directeur de la Protection civile de Bouira, tout en remerciant cette disponibilité invite à plus de prudence surtout que la crue reste menaçante encore. «Dans sa vie il était brave. Il a payé de sa vie quand il en a sauvé d'autres. Même mort il reste un héros qui aura ravivé l'union et la solidarité populaire», nous confie son frère aîné. Retrouvé ou pas, il reste un martyr du devoir. Repose en paix Achour Mohamed.