MISE EN CONFORMITÉ DES CONSTRUCTIONS Bedoui hausse le ton

Par Ilhem TERKI -

Le nouveau délai accordé pour procéder à la régularisation de la mise en conformité des constructions, arrivera à échéance le mois d'août 2019...

Hier, à Alger, lors d'une plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire Nouredine Bedoui a affirmé que des instructions avaient été données aux walis afin de relancer le travail des commissions chargées de la régularisation des dossiers relatifs à la mise en conformité des constructions dans les délais fixés. «Toutes les instructions nécessaires avaient été données aux walis à l'effet de relancer le travail des commissions, notamment au niveau des commissions de daïra et d'accélérer les opérations d'étude des dossiers de mise en conformité des constructions», a souligné le ministre en précisant que, ces instructions portent également sur la nécessité de sensibiliser les citoyens pour les amener à déposer leurs dossiers d'une part et lever les réserves émises par les commissions de daïras d'autre part, et ce dans le but d'accélérer la régularisation des dossiers dans les délais fixés, et de réaliser, partant, un tissu urbain cohérent garantissant au citoyen un cadre de vie agréable.

Le responsable, a fait savoir, en outre, que «le nouveau délai accordé par le législateur pour procéder à la régularisation de la mise en conformité des constructions suivant les conditions fixées par la loi, arrivera à échéance le mois d'août 2019», il a ajouté, que la «mise en conformité des constructions et leur achèvement sont effectués en fonction de l'état de chaque construction et doivent tenir compte les facteurs liés à la nature juridique de l'assiette foncière, le respect des règles de l'urbanisme et les normes de construction», outre «le site sur lequel est édifié la construction et son raccordement aux différents réseaux et équipements». S'agissant des constructions exclues de la possibilité de mise en conformité, le ministre a cité les constructions édifiées sur des terres agricoles ou à vocation agricole ou à vocation forestière, les construction existant habituellement sur les sites et les zones protégées prévus dans la législation relative à l'expansion touristique, aux sites et monuments historiques et archéologiques et à la protection de l'environnement et du littoral, y compris les sites portuaires et aéroportuaires. Il a expliqué, dans ce même sens que les commissions des daïras examinent, sur la base de ces dispositions, les dossiers de demande de mise en conformité, pour soit les accepter ou les refuser avec une réponse motivée.