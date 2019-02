IL SOUTIENT LA CANDIDATURE DE BOUTEFLIKA ET S'ENGAGE À FAIRE CAMPAGNE POUR LUI Le MPA prend le train de la continuité

Par Walid AÏT SAÏD -

Les menaces qui pèsent actuellement sur le pays nécessitent un homme rassembleur, disposant d'une grande crédibilité nationale et internationale.

Comme il fallait s'y attendre, le Mouvement populaire algérien (MPA) prend le train de la présidentielle. En effet, le parti de Amara Benyounès a annoncé que son candidat pour la prochaine élection présidentielle ne sera autre que le président sortant, Abdelaziz Bouteflika. «Le MPA a décidé d'apporter son soutien au président de la République Abdelaziz Bouteflika lors de la prochaine présidentielle», a annoncé sous un tonnerre d'applaudissements le président du parti, Amara Benyounès lors de la session du conseil national tenue, hier, à l'hôtel Riadh de Sidi Fredj (Alger). «Le conseil national a pris cette décision à l'unanimité.

Le MPA s'engage dans ce sens à faire campagne pour le candidat Bouteflika, et ce avec beaucoup de fidélité et de transparence», a-t-il ajouté dans une salle qui s'est levée comme un seul homme pour scander le nom du chef de l'Etat. Benyounès profite de l'occasion pour appeler tous les militants du MPA à travers le pays à se mobiliser derrière la candidature du «moudjahid Abdelaziz Bouteflika». Il a donc annoncé la couleur pour une campagne électoral qu'il compte mener avec ses «frères» de l'alliance présidentielle à savoir Le FLN, le RND et le TAJ.

«Une réunion est prévue demain (aujourd'hui, Ndlr)) 14h au siège du FLN afin de mettre en place la stratégie à suivre pour notre campagne en faveur du candidat Abdelaziz Bouteflika», a-t-il indiqué sous l'ovation de la salle. Le président du MPA ne s'est pas fait prier pour expliquer ses tergiversations quant à son appel au chef de l'Etat à briguer un nouveau mandat. Benyounès souligne dans ce sens que c'est «un cheminement naturel». Car, toujours selon lui, le parti a été créé selon un principe unique qu'est le bien de l'Algérie. «Ce qui passe par un nouveau mandat de Bouteflika», a t-il insisté non sans faire une rétrospective de toutes les réalisations faites en ces 20 ans de règne, que ce soit sur le plan politique, économique ou social. Toutefois, Benyounès insiste sur le fait que le MPA soutient l'homme de la paix et de la stabilité. «C'est l'homme de la Réconciliation nationale que le peuple algérien a adopté à l'unanimité et qui a permis de rassembler les Algériens et éteindre les feux de la fitna», a-t-il mis en avant. Il rappelle dans le même sens le contexte actuel avec les menaces internes et surtout externes qui pèsent sur l'Algérie.

Il insiste sur le fait que la situation actuelle a besoin d'un homme rassembleur, disposant d'une grande crédibilité national et international mais également d'une grande légitimité maîtrissant parfaitement les grands dossiers afin de protéger le pays contre les aventuriers de la politique et pérenniser la construction d'une République démocratique.

«Je ne vois qu'un seul homme qui dispose de toutes ses qualités, il s'appelle Abdelaziz Bouteflika et doit continuer son oeuvre», a-t-il lancé devant une salle en délire.