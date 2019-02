MESSAHEL À LA 5E RÉUNION MINISTÉRIELLE EURO-ARABE: L'expérience algérienne exposée devant l'Otan

Par Hasna YACOUB -

Le chef de la diplomatie, qui s'entretiendra à Bruxelles avec Mme Mogherini et le secrétaire général de l'Otan, exposera «l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et l'apport de l'Algérie à la stabilité régionale».

Abdelkader Messahel continue son offensive diplomatique pour faire entendre la voix de l'Algérie sur la scène mondiale. De Copenhague à New Delhi, en passant par Washington, le ministre des Affaires étrangères a eu des semaines chargées de rencontres et discussions avec de hauts responsables de capitales occidentales, africaines et arabes. Demain, il en sera de même pour Abdelkader Messahel qui devra se rendre à Bruxelles pour assister à la 5ème Réunion ministérielle euro-arabe. Lors de cette rencontre, les ministres arabes des Affaires étrangères et leurs homologues européens s'attèleront à «l'évaluation de la coopération entre la Ligue des Etats arabes et l'Union européenne (UE) dans différents domaines, politique, économique, technologique, scientifique et d'investissement». En marge de cette réunion, M. Messahel devra s'entretenir avec la vice-présidente de la Commission européenne et Haute représentante pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Frederica Mogherni, et le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg. Ces entretiens seront une opportunité pour «examiner l'état et les perspectives des relations bilatérales régies par l'Accord d'association en vue de les renforcer davantage dans l'intérêt mutuel des deux parties face aux défis communs de sécurité et de développement dans la région», précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Avec le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, le chef de la diplomatie évoquera les relations Algérie-Otan ainsi que les situations de crise et de conflit. Les défis sécuritaires à l'instar du terrorisme, du crime organisé et de la migration clandestine seront également débattus à cette occasion. Une rencontre organisée à l'initiative de l'Union européenne sur le thème «multilatéralisme et dialogue régional» sera sûrement une occasion pour M. Messahel de présenter la vision algérienne. Il aura aussi l'occasion d'exposer «l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et l'apport de l'Algérie à la stabilité régionale» dans une communication qu'il fera devant le Conseil de l'Otan. A rappeler enfin que les participants à la réunion ministérielle euro-arabe débattront de la coopération entre l'UE et la Ligue des Etats arabes dans la perspective du premier sommet UE-LEA, qui se tiendra les 24 et 25 février 2019 en Égypte. Les ministres axeront notamment leurs travaux sur un certain nombre de questions régionales, ainsi que sur les défis mondiaux auxquels l'Europe comme le Monde arabe sont actuellement confrontés, tels que le terrorisme, le changement climatique, les migrations et les situations en matière de droits de l'homme. Lors de cette réunion, les participants devraient faire part de leur volonté de renforcer le partenariat entre l'Europe et le Monde arabe pour consolider la paix et la stabilité, garantir la sécurité, favoriser le développement économique, social et technologique, et continuer de renforcer et de promouvoir le multilatéralisme et un ordre fondé sur des règles.