TISSEMSILT Une femme battue à mort dans la rue

Par Hasna YACOUB -

A Tissemsilt, c'est l'incompréhension totale. Les habitants n'arrivent toujours pas à comprendre ce qui s'est réellement passé, mardi dernier. Une femme, la quarantaine, qui marchait normalement dans la rue, a été violemment agressée par un passant. Ce dernier, sans raison apparente, l'a battue jusqu'à ce que mort s'ensuive. Selon les premières informations récoltées et rapportées par Algérie-direct, l'homme est un parfait inconnu pour la victime et n'a aucun lien familial avec elle. Reste à savoir maintenant quelles sont les raisons qui l'ont poussé à commettre un tel crime. Une enquête a été ouverte par la sûreté de la wilaya de Tissemsilt et qui devra dévoiler les causes de ce geste ignoble. Cette affaire rappelle celle de la victime de M'sila en 2015, une jeune femme qui avait été écrasée par un individu parce qu'elle avait refusé ses avances. Ce dernier a été condamné par la cour de M'sila à 20 ans de prison ferme assortie d'une amende de 2 millions de dinars pour homicide volontaire avec préméditation.