LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE ENTRE EN CAMPAGNE La démonstration de force

Par Saïd BOUCETTA -

Avec le solide consensus dont il semble bénéficier auprès de larges couches d'Algériens, le chef de l'Etat se voit conforté dans sa légitimité en tant que candidat à sa propre succession.

La machine électorale de la majorité présidentielle s'est mise en branle, hier. Les propos, clairs comme l'eau de roche, du patron du RND, la déclaration solennelle des quatre partis de l'Alliance et l'engagement de 19 petits partis à prendre part à la campagne électoral sous la bannière du président de la République confirment, si besoin, que le pouvoir a mobilisé toute sa puissance politique dans la combat politique qui s'annonce déterminant. Ces forces partisanes ne constituent pas le seul apport à la campagne électorale du chef de l'Etat. L'Ugta et pas mal d'association patronales ont exprimé le même engagement. La constellation d'organisations de divers horizons répond à la question de savoir l'ancrage politique, social et sociétal du président de la République. Au-delà des considérations liées à son état de santé qu'une partie de l'opposition brandit comme une preuve d'un prétendu échec politique du système, il convient de relever l'immense popularité, visiblement intacte de Abdelaziz Bouteflika.

Il est entendu qu'en plus d'un solide consensus dont il semble bénéficier auprès de larges couches d'Algériens représentés par les partis et organisations lui ayant apporté leur soutien, le chef de l'Etat se voit conforté dans sa légitimité en tant que candidat à sa propre succession. Légitimité, d'ailleurs reconnue par l'ensemble des partenaires de l'Algérie. Les partis de l'opposition qui peuvent considérer, de bonne guerre, d'attaquer la candidature du chef de l'Etat, non pas sur le terrain politique, mais sur le plan médecinal, ne parviennent pas vraiment à convaincre l'opinion publique nationale, ainsi que les Etats partenaires de l'Algérie. En effet, face à la solidité du front de soutien au président de la République, l'opposition fait montre d'une grande dispersion.

Les Algériens qui observent l'unité des partis et organisations proches du chef de l'Etat, constatent, dans le même temps, les contradictions qui minent les leaders de l'opposition, dont la multiplication des candidatures est la preuve éclatante de leurs ambitions personnelles, mais aussi de la crise de leadership qui a toujours bloqué l'émergence d'un débat politique digne de ce nom, en son sein, mais également sur la scène nationale.

Cette impression de dialogue de sourds qui empêche toute émancipation effective de l'exercice politique en Algérie, résulte de cette manie qu'ont les opposants à toujours chercher leur malheur dans le comportement du pouvoir en place.

Hier, la majorité présidentielle s'est présentée à l'opinion nationale avec ses armes et son épaisseur électorale, dont on connaît le poids révélé par les élections précédentes. Les partis de l'Alliance ont fait ce que font toutes les forces politiques de par le monde, qui aspirent à exercer le pouvoir. Dans le camp adverse, on assiste à une multiplication de petites phrases et du bricolage en guise de déploiement sur le terrain.

Cela pour dire qu'entre la majorité présidentielle, bien structurée et qui sait où elle va, et une opposition sans direction, l'issue du scrutin est facile à deviner. L'Algérie n'y perdra rien, mais pour le débat politique qui forme les citoyens, on repassera.