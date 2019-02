IMPORTATION 91 tonnes de produits refoulées à Oran

Par Wahib AïT OUAKLI -

L'étau se resserre de plus en plus sur ces importations, provoquant d'importants dégâts.

L'Algérie n'est, désormais, plus le cimetière des produits ne répondant pas aux normes requises par la réglementation. C'est du moins la réponse apportée par les services de contrôle des frontières en frappant fort en ce début d'année au niveau du port sec d'Oran. Dans le tas, ils ont refoulé quelque 91,67 tonnes de produits de quincaillerie provenant de la Chine. Pour cause, cette marchandise, d'une valeur de 424,4 millions de dinars, manque d'étiquetage en langue nationale. Dans une autre opération, les mêmes services ont refusé l'accès sur le territoire national d'une cargaison de 6,8 tonnes, d'une valeur de 4,2 millions de DA, composées essentiellement d'équipements publicitaires provenant également du géant asiatique, la Chine.

Tout comme ils ont refoulé un autre chargement de 500 tonnes de poudre de lait, arrêté à la somme de 206 millions DA, importée d'Argentine. L'étau se resserre de plus en plus sur ces importations provoquant d'importants dégâts, vu qu'ils manquent cruellement de normes de sécurité. En 20018, la direction régionale des douanes d'Oran a eu à traiter 18 affaires liées à la contrebande, totalisant des pénalités s'élevant à près de 125 millions DA. Le bilan fait également état de 17 affaires de capitaux et matières aurifères, totalisant des pénalités d'un montant de plus de 178 millions DA.

En outre, la direction régionale des douanes a enregistré des saisies d'un montant de près de 130 millions DA qui concernent, entre autres, des effets vestimentaires (2 128 320 DA), des armes et des munitions, dont des balles, un chargeur, un tazer et des cartouches pour fusil de chasse (149 439 DA), des psychotropes (137 000 DA), 745,45 grammes de cocaïne (8 940 000 DA), des matières aurifères (1 348 g d'or et 376 gr d'argent) d'une valeur de 5 422 221 DA et des devises 770 289 euros et 155 850 USD. Les bilans sont lourds, si l'on prend en compte les différentes opérations concluantes menées l'année dernière dans le cadre de contrôle des activités de commerce, Les éléments des services de la direction du commerce de la wilaya d'Oran ont procédé à la saisie de quelque 97 tonnes de produits alimentaires et autres produits d'une valeur de plus de 23 millions de dinars. Idem pour le plan mis en place dans le cadre de la lutte contre la tricherie commerciale.

Les services de la section de contrôle de la qualité, ont effectué 41 454 interventions qui ont permis de rédiger 2 115 procès-verbaux. Tout comme il a été établi quelque 646 prélèvements à tous les niveaux, de la production à l'exposition du produit pour des analyses. Le but est d'essayer de permettre aux consommateurs de consommer des produits sains, hygiéniques et non périmés. Les éléments desdits services, s'impliquent sur le terrain pour protéger les consommateurs pour, dit on, leur offrir de meilleurs services garantis par la loi, l'achat des produits et aliments répondant aux normes, lutter contre l'anarchie et le commerce informel également. Aux fins de mener à bon port de telles missions, les services concernés ont mis en place des équipes de contrôle opérant en conformité avec un planning de contrôle bien défini, tout en intervenant dans les commerces, en contrôlant les règles d'hygiène. Le socle de ses sorties repose essentiellement sur le contrôle de l'état des lieux des commerces, de la qualité de la marchandise et l'affichage des prix des produits exposés dans les magasins. De prime abord, ils procèdent à des prélèvements sur des produits suspects pour les passer aux analyses de la qualité. Les boucheries, les fast-foods, les pizzerias et les pâtisseries constituent les cibles de ces inspecteurs-contrôleurs.